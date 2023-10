Cada 90 minutos en el fútbol es tiempo de revanchas y Paolo Guerrero los está jugando a la altura, demostrando que a sus 39 años sigue vigente y que no era una locura cuando a inicios de año dijo que quería seguir compitiendo en el más alto nivel aun cuando venía de una para de cuatro meses sin jugar.

Ahora el tiempo le dio la razón. Dejó Racing de Argentina, donde apenas jugaba en promedio 38 minutos por partido, para llegar a LDU de Quito a ser titular y a hacer historia. Con el ‘9′ como referente, el cuadro ecuatoriano clasificó a la final de la Copa Sudamericana, donde el próximo 28 de noviembre se medirá ante Fortaleza en Maldonado.

“Es el objetivo de todo el grupo y gracias a Dios logramos pasar a la final. Defensa y Justicia fue un duro rival. Pasamos por rivales duros y merecidamente clasificamos”, aseguró el atacante nacional tras su clasificación. “Me hubiese gustado Corinthians, tengo un pasado. Será una linda final”, aseguró el peruano, pero no se enfrentará a su antiguo club, en el que en su momento se convirtió en el máximo goleador extranjero, superando a Carlos Tevez.

—Sus finales—

LDU busca su quinto título continental, tras la Libertadores 2008, Sudamericana 2009 y la Recopa 2009 y 2010. Más de diez años sin trofeos internacionales hicieron que el cuadro de Quito estuviera bajo la sombra de Independiente del Valle, pero ahora busca recuperar su lugar con Paolo como una de sus figuras.

Mientras, el peruano va por romper una mala racha en cuanto a finales se trata. Será la definición oficial número 11 para él y busca volver a ganar una luego de seis derrotas consecutivas. De hecho, ganó sus primeros cuatro finales y cayó en las siguientes. Curiosamente, la primera que disputó fue la del Mundial de Clubes 2012, que logró con el Corinthians ante el Chelsea, con el gol de la victoria marcado por él.

Registros Sus finales Mundial de Clubes 2012 Corinthians 1-0 Chelsea Campeón

Torneo Paulista 2013 Corinthians 2-1 / 1-1 Santos Campeón

Recopa 2013 Corinthians 2-1 / 2-0 Sao Paulo Campeón

Campeonato Carioca 2017 Flamengo 3-3 (4-2) Fluminense Campeón

Copa de Brasil 2017 Flamengo 1-1 / 0-0 (3-5)- Cruzeiro Subcampeón

Campeonato Gaucho 2019 Inter 0-0 / 0-0 (2-3) Gremio Subcampeón

Copa América 2019 Perú 0-1 Brasil Subcampeón

Copa de Brasil 2019 Inter 0-1 / 1-2 Paranaense Subcampeón

Campeonato Gaucho 2020 Inter 0-2 Gremio Subcampeón

Campeonato Gaucho 2021 Inter 1-2 / 1-1 Gremio Subcampeón

De otro lado, entre las finales que más dolieron fue la que disputó con la selección peruana en la Copa América 2019, en la que cayó ante Brasil en la definición por el título. Ese mismo año, perdió otras dos finales, con Inter ante su archirrival Gremio en el Campeonato Gaúcho y con Paranaense en la Copa Brasil, torneo para el cual pidió ser desconvocado de los amistosos de la Bicolor para poder estar con su club.

—Peruanos en finales—

No es de todos los días ver a un futbolista peruano disputar un título continental de la región. Según Jesús Chirinos, de “Son datos no opiniones”, son pocos los peruanos que han tenido minutos en finales y el último fue Miguel Trauco con el Flamengo en la Sudamericana 2017, que perdieron ante Independiente. Paolo estaba en ese equipo, pero no fue considerado por el tema del dopaje positivo.

Antes, el mismo Paolo jugó la Recopa del 2013 con Corinthians contra Sao Paulo, con gol incluido, y luego hay que retroceder hasta 1975 con Percy Rojas ganando la Libertadores con Independiente en esa final en la que anotó contra Unión Española.

PERUANOS que han disputado (al menos un minuto) una FINAL con un club EXTRANJERO en toda la HISTORIA de TORNEOS CONMEBOL.



🏆 Juan Joya |… pic.twitter.com/k4PnFoVrjW — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) October 4, 2023

Antes del ‘Trucha’, Miguel Loayza jugó la final de la Libertadores 66 con River (subcampeón) y Juan Joya disputó cuatro definiciones de Copa con Peñarol (1961, 62, 65 y 66), y ganó dos de ellas, la segunda justamente en el 66 contra el River de Loayza.

Así, Paolo Guerrero lleva dos décadas siendo noticia en los grandes torneos, la mayoría por sus éxitos deportivos que esperamos sigan sumando.

