La apuesta en el Perú de Mallplaza

Los ‘mejores en su clase’, así es como califica el banco de inversión Goldman Sachs a Mallplaza, tras analizar a diversos centros comerciales de Latinoamérica. Y es que, los márgenes de la cadena –parte del grupo Falabella y que opera también en Chile y Colombia– resultaron ser los mejores de la región y sus acciones crecieron 9,6% este año, el segundo mejor desempeño después de Parque Arauco, según la institución financiera.

Tito Labarta y Ashok Sivamohan, analistas de la firma, coinciden en que la estrategia disciplinada de crecimiento del desarrollador de ‘malls’ y sus planes para instalar nuevos centros comerciales en Colombia y el Perú deben conducirla a un sólido crecimiento de las ganancias, mientras mantiene sus márgenes.

En efecto, en nuestro país la empresa sigue avanzando con sus inversiones, desembolsos que no solo están orientados al desarrollo de nuevos complejos (como el futuro Mallplaza Comas, que ya arrancó su construcción) sino en repotenciar sus proyectos ya maduros como Mallplaza Bellavista (en el Callao).

En este complejo se tiene previsto la incorporación de la franquicia estadounidense Chuck E. Cheese´s para julio de este año; de un mercado gastronómico de 700 m2 operado por Mercado 28 para agosto próximo y, finalmente, dos salas de cine más de Cinemark, también para agosto, detalla su gerente comercial para el Perú, Martín Romero.

“Si a estas acciones se les suma que dentro del ‘mall’ chalaco estará una de las estaciones de la Línea 2 del Metro, tendremos un impacto positivo que nos llevará de 1,3 millones de visitantes a un promedio mensual de 1,6 millones”, estima.

Revela que las ventas de este centro comercial se equiparan con las que generará el futuro ‘mall’ en Comas, es decir, alrededor de S/500 millones, pero están por encima de Mallplaza Arequipa (S/345 millones) y por debajo de Mallplaza Trujillo (S/875 millones).

Así, las ventas de sus tres centros comerciales (en Arequipa, Trujillo y El Callao) para este 2019 alcanzarán los S/1.720 millones, 7% más que en el período anterior, dice Romero. Mientras que, para el 2021, estas superarían los S/2.200 millones, considerando lo que aportará Comas.

VISITANTES

En tanto, el flujo de visitantes también en este 2019 superará los 41 millones en sus tres ‘mall’, cifra que alcanzó en el 2018 (según su memoria anual), ya que el crecimiento proyectado es de 8%, dos puntos porcentuales más que el año pasado.

Su futuro ‘mall’ en Comas, donde invertirán US$110 millones, aportará además 15 millones de visitas en su primer año, consumidores que se serán atraídos, en gran parte, por la oferta de entretenimiento de la mano de Coney Park (con su formato tradicional y su formato Active); de su complejo de cine; de su oferta gastronómica con alrededor de 37 marcas (incluido el mercado gastronómico), entre otros factores.

Para Ernesto Aramburú, director gerente de Inversiones y Asesoría Araval, la propuesta de valor de Mallplaza tendrá que seguir siendo integral y buscar nuevos conceptos que se asimilen y que vayan acorde con las necesidades de la nueva generación de consumidores.

Asimismo, ante la amenaza del ‘e-commerce’, la expansión de grandes formatos no será un camino a seguir, por lo que la apuesta de la cadena chilena deberá ir hacia el desarrollo de ‘malls’ de 40.000 m2, recomienda.

PLATAFORMA

Sin duda, confirma Aramburú, Mallplaza es un eslabón importante para Falabella, grupo que recientemente presentó en sociedad su nueva identidad corporativa, porque seguirá siendo plataforma para sus nuevas franquicias. Este es el caso de la estadounidense Ikea, que no solo será parte de algunos centros comerciales que tiene la firma en Chile, sino también en nuestro país, considera.

“Falabella fue uno de los primeros en separar el negocio ‘retail’ del inmobiliario (Mallplaza), lo cual ha sido un punto a su favor y tomado luego de ejemplo por sus principales competidores”, afirma Aramburú.

Martín Romero, gerente comercial de Mallplaza Perú

“Los ‘retailers’ se han reorganizado para volver a crecer"



Aunque en años anteriores los ‘retailers’ tomaron un poco más de cautela en cuanto a sus inversiones, a partir del 2018 se han reactivado varios proyectos, y no solo de Mallplaza sino de varios grupos económicos.



Considero que, hoy en día, ya están reorganizados como para volver a crecer; por eso es que se ve nuevamente un desarrollo importante no solo de los centros comerciales sino de los ‘retailers’ o locatarios, que son finalmente la base con lo cual los centros comerciales crecen y se concretan. Como todo negocio en el cual creces necesitas un momento para tomar una pausa para reorganizarte y continuar avanzando y eso es lo que viene pasando hoy.



Todavía hay muchas oportunidades para seguir desarrollando y penetrando más los centros comerciales, ya que aún la penetración es baja. Mientras que en otros países la penetración de ‘malls’ llega al 70%, es decir el 70% del consumo se concentra en estos complejos; en el mercado peruano no llegamos ni al 30%. Aún el consumo en el comercio tradicional (bodegas, mercados y otros) es muy fuerte y tiende a acentuarse más en ciudades de provincias y en las periferias de Lima, donde la oferta de centros comerciales es menor o no existe.