Vive Paracas es un megaproyecto de lotes residenciales que cuenta con tres etapas de construcción y contempla un ‘strip mall’, todo en 35 hectáreas en el kilómetro 18,5 de la carretera Pisco -Paracas.

La primera etapa, ya concluida y vendida al 100%, consta de nueve hectáreas y 411 lotes de entre 90 m2 y 120 m2. La segunda etapa, de aproximadamente 14 hectáreas con 645 lotes tiene un avance de ventas del 40% y proyecta su entrega para finales del 2025, junto al inicio de la tercera etapa, de 600 lotes.

Los lotes son hasta un 95% residenciales y, el remanente se destinará a uso comercial, dice Jean Pierre Hidalgo, gerente general de Convive Grupo Inmobiliario.

Para el cierre del 2023, el grupo acumuló un total de ingresos de US$ 8 millones y, en lo que va del primer semestre del 2024, ya llevan alrededor de US$ 3 millones en ventas. Así, para este año, proyectan un total en ventas de US$ 6 millones, comenta Hidalgo.

Sobre la inversión, anota que, a la fecha han realizado una inversión aproximada de US$ 10 millones y, para concluir las tres etapas, estiman unos US$30 millones. Además, en un terreno de hasta 15 mil m2 dentro del proyecto, se iniciará la construcción y comercialización de un ‘strip mall’ en el 2025.

“Nosotros tratamos de unificar varios recursos que el cliente puede encontrar dentro del proyecto, como centros educativos, policlínicos, mercados, un centro deportivo, centros comerciales. El mall está proyectado para poderse desarrollar el próximo año”, agrega.

Producto sostenible

Convive eligió Paracas para el desarrollo del proyecto por ser el segundo destino turístico más importante del país y, la revalorización de la zona ya está por encima del 30% en un producto tradicional; sin embargo, por ser un producto sostenible, esta revalorización se eleva.

Vive Paracas es un producto sostenible, principalmente, por el cuidado del medioambiente y la eficiencia de los recursos que se usan en su construcción, además de velar por la flora y fauna de la zona.

Frecia Álvarez, Gerente de Sostenibilidad de Convive Grupo Inmobiliario, señala que el proyecto está enfocado no solo en el medio ambiente, sino en mejorar la calidad de vida de las personas que buscan habitar y, a la vez, mejorar socioeconómicamente la zona.

“El impacto del proyecto como sostenible tiene el pilar ambienta, el pilar social y el pilar económico”, explica. Y es justamente en el pilar económico en el que han implementado estrategias de sostenibilidad entre las que destacan un ahorro de consumo de agua de hasta un 60%, ahorro del consumo de energía de hasta un 18% y la disminución en el costo de mantenimiento de áreas comunes.

Proyectos en Chincha

En agosto y setiembre de este año, Convive lanzará dos proyectos similares en Chincha. Uno de mil lotes para uso residencial y comercial, y otro destinado a casas de campo con espacios entre los 200 m2 y los 250 m2.

Para ello, cuentan con una inversión inicial de US$ 5 millones, enfocada en la adquisición de tierra, lanzamiento del proyecto y temas ligados a la sostenibilidad.

“Calculo que, al cierre del 2024, ese proyecto tendrá un avance de ventas del 15%. esto nos va a permitir, de cara al cierre del 2025, aumentar nuestra facturación en un 30% - 40%”, comenta Hidalgo.

Certificación SITES

Vive Paracas se convirtió en el primer desarrollo sostenible del Perú y Sudamérica en obtener la certificación SITES Silver, dentro de la certificación internacional SITES.

Este es un reconocimiento que evalúa la sostenibilidad del proyecto a nivel urbano. “Hay muchas certificaciones de sostenibilidad que normalmente se dan a edificios verticales o centros comerciales, pero en desarrollos urbanos, en el Perú no había un proyecto certificado”, dijo Álvarez.

Al implementar las estrategias de sostenibilidad y lograr mejorar la calidad de vida de las personas de la zona, han podido obtener esta certificación y confirmar que son eficientes con los recursos, que han minimizado el impacto ambiental y han creado espacios saludables para los vecinos, explicaron los representantes de la inmobiliaria.