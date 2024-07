¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 5:30 am y lo primero que hago es prepararme un café. No soy muy sociable hasta después de ese primer café.

¿Qué libro está leyendo?

Invisible de Eloy Moreno, es sobre un adolescente que sufre ‘bullying’. Lo recomiendo para padres de hijos entrando en la adolescencia. De hecho, a mí me lo recomendó mi hija de 13 años.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi iPad.

¿Cuál es la última película que ha visto?

La Sociedad de la Nieve, de J.A. Bayona.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp, Teams, Mi Movistar, Spotify, Waze y mi banco como mínimo.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Disney con Star+, en casa vemos muchos deportes; Amazon y Netflix.

¿El auto de sus sueños?

En realidad, sueño con una Lima sin tráfico.

¿Destino favorito en vacaciones?

Cerca del mar para poder bucear o una estación de montaña.

¿Qué deporte practica?

Buceo y natación. Disfruto mucho del mar, me ayuda a relajarme.

¿Cocktail o trago favorito?

Una buena copa de vino español.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Necesito un espacio donde me pueda concentrar para trabajar y luego llegar a casa con mi esposo y mis hijas. Con ellos me conecto a mi otro yo y me ayudan a recargar energía rápidamente.

Descríbase en 3 palabras

Alegre, perseverante y familiar.

¿Tiene algún talento oculto?

Mi gusto, poco conocido, por la cocina, sobre todo la española. Mi paella, cocido, croquetas o tortilla de patatas son muy apreciadas por familia y amigos.

Una frase que la defina

“Querer es poder”, de Epicteto, define mucho mi manera de actuar. Soy una persona muy orientada a objetivos.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Telefónica (ríe), por eso llevo aquí más de 20 años. Es una compañía con una misión clara de mejorar la vida de las personas, presente en 12 países donde tienes muchas oportunidades de crecer.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Margherita Della Valle, CEO de Vodafone (telco europea). También viene del mundo financiero y seguro sería muy interesante compartir experiencias.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

Laura Abasolo y Alfonso Gómez, CFO del Grupo Telefónica y CEO de Telefónica Hispanoamérica, respectivamente, por su estilo de gestión, exigente pero muy humano, que te inspiran a dar lo mejor de ti cada día.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi madre cuando me dijo que hay veces que debemos dejar las cosas ir. Soy muy cabezota y me cuesta no perseverar en cualquier circunstancia.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

A veces me gustaría tomar decisiones más rápido. Somos una organización muy grande y nos cuesta tener la agilidad que nos exige un mundo donde prima mucho la inmediatez.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Me gusta pensar que contrato a personas comprometidas y con ganas de contribuir positivamente, mi pregunta va por ahí: ¿qué crees que puedes aportar a la compañía?

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis hijas, sin lugar a dudas. Son las que dan sentido a mi vida y me hacen siempre sentirme orgullosa.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Los techos de cristal que aún impactan a muchas mujeres. No denunciamos suficientemente situaciones de desigualdad y soy una firme creyente que las mujeres podemos contribuir enormemente en el desarrollo del país.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Su resiliencia ante las adversidades y sobre todo su amabilidad, que he sentido en carne propia por el recibimiento que hemos sentido llegando desde fuera.

¿Y su principal defecto?

Creo que soy muy exigente conmigo misma, pero quizás lo que es peor es que también soy muy exigente con los demás y puedo resultar agotadora.