¿Qué consecuencias para la imagen de Perú pueden tener los vuelos retrasados por horas que afectaron al Jorge Chávez durante la semana pasada?

El Perú al ser parte del Convenio de Aviación Civil Internacional asume una obligación que es verificar que en el espacio aéreo peruano se brinden los servicios de forma eficiente. No tener el suficiente personal para los vuelos no solo afectó vuelos nacionales, sino también a los de países vecinos. Hay un problema de imagen y de cumplimiento de compromisos del Perú con otros países. Nosotros sabemos que el directorio de Corpac está trabajando en la implementación de medidas que solucionen la cantidad de controladores, pero una cosa es el directorio y otras las áreas administrativas. Este compromiso del directorio tienen que llevarlo a la práctica las áreas administrativas y ahí está fallando.

¿Entonces no habría efectos en el turismo en el corto plazo?

Más allá del tema económico y de las cancelaciones de vuelos, el problema es que se falló en la entrega de un servicio esencial. Cuando hay huelgas de controladores igual el servicio no queda desatendido. El problema es que este tipo de notas se han vuelto muy reiterativas y no se han logrado soluciones definitivas.





Otro tema que afectó al sector fueron los conflictos derivados de la mafia de ventas de boletos físicos a Machu Picchu. ¿Ello cómo afectaría al turismo extranjero este año?

Sufrimos en 2024 lo que sufrimos a fines del 2022 e inicios del 2023. El destino para viajeros internacionales más demandado del Perú está siendo afectado. La falta de predictibilidad para tener un boleta a Machu Picchu en determinadas fechas ya desincentivaba a los viajeros. Eso aumentó. Luego es la seguridad, tras las manifestaciones hubo varios países que recomendaron a sus viajeros que no vengan.





Entre enero y diciembre del 2023 llegaron 2,5 millones de turistas internacionales al Perú. Todavía estamos alrededor de 2 millones por debajo del 2019. ¿Cuándo habrá una recuperación real?

Estamos muy atrás en la carrera, pero somos optimistas. Con la llegada del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, si hacemos las cosas bien podemos retomar un crecimiento anual de 5,5% en la cantidad de pasajeros trasladados durante los próximos años.

A fines del 2024 se culminarán las obras del aeropuerto Jorge Chávez, y en enero del 2025 se inauguraría, esperemos que con los accesos necesarios. ¿Cuál será el impacto inmediato del aeropuerto?

Lo del acceso es súper importante. No te servirá de nada tener un buen terminal sin los accesos adecuados, si los pasajeros tienen que salir de sus casas con más de tres horas de anticipación, o si luego de tomar un vuelo de 14 horas desde Madrid te demoras otras tres horas para llegar a tu hotel. Eso es trascendental. Sí vemos cómo la ineficiencia de gestiones anteriores está afectando la situación al día de hoy. Los puentes modulares no son una solución, es tapar un hueco y no la solución definitiva. El tema del acceso al Jorge Chávez tiene que tener una solución integral. De la misma forma no te serviría el puente Santa Rosa si no se realiza el viaducto elevado Santa Rosa o si la Línea Amarilla no te lleva al nuevo aeropuerto.





Pero finalmente el puente modular es la salida rápida del Gobierno para poder llegar a la par del nuevo terminal.

Se están tomando medidas, pero el Gobierno debe tener claro que estas no pueden ser medidas definitivas.





Indicó que podía haber un crecimiento anual del 5,5% de pasajeros trasladados con le nuevo terminal, ¿cómo se lograría?

Esperemos que en diciembre pueda ser entregado 100% operativo y que no suceda lo que ocurre con la nueva torre de control que hasta el día de hoy no puede operar 24/7. Se debe ver que los procesos y flujos de pasajeros sean los adecuados.





Se entiende que no habrá un aeropuerto colapsado como el actual por el aumento de la capacidad.

Si bien ya no va a haber tanta congestión en el aeropuerto, la idea es realmente aumentar la capacidad de vuelos que se tienen el día de hoy. Hoy están limitados a 37 operaciones por hora, lo ideal es que con las nuevas infraestructuras, con ambas pistas de forma simultánea, podamos llegar a las 70 operaciones por hora. Eso es lo que tiene realmente congestionado el terminal. Para eso también tiene que haber un planeamiento de desarrollo de las operaciones donde LAP, Corpac y la Dirección General de Aeronáutica Civil reestructuren los procesos para esa simultaneidad que requiere la industria por la demanda de pasajeros. Hoy por falta de capacidad no se puede hacer.





Precisamente la eficiencia que se cuestiona de Corpac.

Al ser una empresa pública tiene ciertas limitantes que no permiten que las acciones que quiere tomar el directorio se puedan llevar a cabo tan rápido. Pero sí requerimos que se comience a trabajar no solo en la capacitación de los operadores para que puedan atender operaciones complejas con dos pistas, sino también en el cambio de los procesos. Si no se hace, no vamos a ampliar mucho el número de vuelos a pesar de que tengamos dos pistas.

¿En cuánto tiempo podemos tener 70 operaciones por hora?

Nosotros somos optimistas de que trabajando de la mano con público y privado, hacia el 2032 podríamos incrementar en un 71% los pasajeros trasladados el año pasado. Eso es tarsladar casi 34 millones de pasajeros en 2032. Esto es considerando como un solo viajero al que transita ida y vuelta.





Las mejoras del Jorge Chávez también necesitan de mejoras en los aeropuertos regionales.

Definitivamente necesitamos mejor infraestructura regional. Se tendrá el aeropuerto de Chinchero a fines del 2025; también tiene que pensarse en su conexión con la ciudad y ahí se tienen que hacer varias mejoras. El mejoramiento de Lima y Cusco ayudará a que se mejoren los aeropuertos regionales. Hoy no solo enfrentan infraestructura inadecuada, sino también que en algunos casos no pueden operar muchas horas. Eso se da por la falta de personal suficiente. Si se logra, las aerolíneas podrán hacer un uso más eficiente de los recursos que hoy tienen.





A nivel global la industria aerocomercial va a seguir creciendo, pero en América Latina no se tienen las mejores perspectivas. ¿Por qué se da ello?

Este año se espera que la industria haga números importantes, hablando de un crecimiento del margen de 2,7%. Se espera que la industria a nivel global reciba casi US$25,7 mil millones, cuando el año pasado fueron US$23,3 mil millones. En Latinoamérica va a haber pérdidas de US$400 millones y en promedio se va a ganar -1,1% por pasajero. Esto es porque la región sigue enfrentando problemas de infraestructura, elevados costos de operación por tasas e impuestos, y la sobrerregulación o la regulación inadecuada.

¿Esto afectará a todas las aerolíneas?

Hablamos del sistema en general. Puede darse el caso de que haya crecimiento en alguna aerolínea particular.





¿Qué se debería hacer para revertir las proyecciones? ¿Reducir impuestos?

Debe estudiarse la posibilidad de incentivos, como reducir impuestos, bajar el IGV que no va a las aerolíneas, sino a los pasajeros. Son medidas que en Colombia se implementaron y fueron positivas, por ejemplo.