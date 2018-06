Retail y Sunat multiplican proyectos de analítica de datos

Transformación digital es una palabra que se repite mucho, pero en nuestro país no son solo palabras. Según Marcelo Sukni, gerente país de SAS, muchas empresas locales están trabajando proyectos encaminados en el sentido correcto de reconversión que exige el competitivo mercado internacional.

​Las empresas peruanas, sobre todo en el entorno financiero y el retail, se han dado cuenta que necesitan cambiar la forma en que manejan sus negocios y que deben analizar la inmensidad de datos que circulan sobre sus consumidores para poder darles la oferta idónea, personalizada, explicó.

Es por eso que ya se están lanzando proyectos que les permiten asociarse entre ellas para sacar provecho a los datos. Se trata aun de etapas iniciales o por campañas puntuales, a manera de pilotos, pero ya reflejan un primer paso hacia el cambio, agregó.

Una operadora de telecomunicaciones, citó como ejemplo, se ha asociado con un banco y juntas aprovechan la data de geolocalización y los gustos y preferencias del usuario para ofrecerle una oferta personalizada en las tiendas o comercios cercanos a su ubicación. Este tipo de experimentos implican un aprovechamiento intenso de la data disponible a favor de un beneficio comercial.

¿Se trata de casos aislados? No. Según Sukni, en los últimos tres años se ha visto un despertar importante y se han triplicado los proyectos de esta naturaleza en el sector corporativo, principalmente las tiendas por departamento y los centros comerciales.

A nivel estatal, agregó, el salto ha sido incluso más fuerte, porque se han triplicado la cantidad de proyectos de este estilo. El principal cliente en este caso ha sido la Sunat, pues necesita analítica de datos para identificar fraudes o evasiones.

Junto a la Sunat están los otros supervisores o reguladores y los institutos que manejan estadística, detalló. Juntos han conseguido que el sector público pase de representar el 10% de las ventas de SAS en el 2015 a un 40% este año.

EL GRAN RETO

​Marcelo Sukni considera que se están dando pasos importantes, pero no son suficientes. A nivel de soluciones tienen claro el camino, sin embargo les falta avanzar en términos logísticos, acotó.

El retail local no tiene, dijo, los canales adecuados para atender las ventas en línea. Un pedido sale, pero no tienen como llevarlo al cliente y deben hacerlo en diferido u ofrecer recojo en tienda. Ese es el gran pendiente para optimizar. ¿De qué sirve analizar la data y darle la oferta correcta, en tiempo real, si no llegará al cliente con la misma velocidad?, se preguntó.

Lo mejor que pueden hacer, recomendó, es buscar socios estratégicos, fuera del retail, para que se encarguen del delivery. Aliarse a nativos digitales que sean expertos en reparto. No hay muchos, pero es una oportunidad de nuevos negocios importante y tendrán alta demanda, refirió.