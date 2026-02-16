Horóscopo de hoy, 16 de febrero: Estas son las predicciones más exactas

Horóscopo de HOY, lunes 16 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas se equilibran y las señales de prosperidad serán un hecho. Nuevo proyecto. Amor: el bienestar y la armonía terminarán con los roces y las discusiones en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se presentará una oportunidad para hacer avanzar el proyecto más elaborado. Amor: le llamarán la atención sobre su hábito de no escuchar; será hora de aceptarlo.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: descubrirá que las metas están cada vez más lejanas, será momento de cambiar. Amor: ciertas dudas crearán un estado de sospecha pero con sinceridad lo resolverá.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una idea de colegas bajará los gastos, si la aplica habrá beneficios inesperados. Amor: los que no tienen pareja, estén alerta, un encuentro le traerá una sorpresa.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una promesa de ganancias rápidas no le convencerá. Conviene seguir con lo seguro. Amor: será buena idea poner límites a cierta gente que se esfuerza en parecer simpática.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los planes se cumplen y plantean escenarios nuevos. Necesitará equiparse. Amor: el romance se renovará con pequeñas atenciones y cálidas muestras de encanto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá halagos de gente influyente en su trabajo y podrá pedir cambios. Amor: su rasgo enamoradizo hará que su pareja pierda la paciencia y se lo reproche.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver lo pendiente y generar nuevos planes. Amor: expresa lo que siente sin necesidad de herir y recupera su corazón tierno.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en tomar precauciones porque llega gente malintencionada. Amor: una agradable vivencia le hará vivir un encuentro que resultará inolvidable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: medidas poco claras provocarán retrasos en los proyectos o negocios. Amor: mostrará su carácter para hacer valer a su pareja ante familiares maliciosos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las cosas marchan de acuerdo a lo planeado, pero surgirán desafíos. Amor: su encanto será notorio y percibido como irresistible por las personas cercanas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un negocio que no da esperanzas, comenzará a crecer y su realidad cambia. Amor: estará muy sensible y no soportará roces ni discusiones en su entorno.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y AGRADABLE PERO IGNORA A AQUÉL QUE HA QUERIDO DAÑARLE.