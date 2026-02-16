¡Espectacular! Ignacio Buse remontó 2-1 a Igor Marcondes y avanzó a los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro

El grito final, con furia y enojo le permitió soltar todas las emociones que traía este partido. En un reñido encuentro y con el público totalmente en contra, Ignacio Buse venció al brasileño Igor Marcondes por 4-6, 7-5 y 6-4 en la primera ronda del ATP 500 de Río, en el que es su mejor resultado en el circuito, ya que antes solo había ganado encuentros de ATP 250.

Gran remontada para el peruano ante el zurdo brasileño y sobre todo, con un público que no dejó de abuchearlo, tanto que tuvo Nacho tuvo que reclamar ante el juez.

Con la victoria, Buse se asegura 50 puntos, por lo que escalará varias posiciones en el ranking. Actualmente ocupa la casilla 91 y en la clasificación en vivo figura que podría llegar hasta la casilla 78. En octavos enfrentará a Fonseca o Monteiro.

Por otro lado, en el Challenger de Tigre (Buenos Aires) hoy debutan los peruanos Gonzalo Bueno (218 ATP) ante el brasileño Dutra da Silva (11 a.m.), y Varillas (280 ATP) contra el ecuatoriano Andrés Guillén desde las 10 a.m.