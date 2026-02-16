Resumen

El tenista peruano no se quebró ante el local, y logró superarlo a pesar de caer en el primer set. (Foto: Facebook Ignacio Buse)
Por Redacción EC

El grito final, con furia y enojo le permitió soltar todas las emociones que traía este partido. En un reñido encuentro y con el público totalmente en contra, Ignacio Buse venció al brasileño Igor Marcondes por 4-6, 7-5 y 6-4 en la primera ronda del ATP 500 de Río, en el que es su mejor resultado en el circuito, ya que antes solo había ganado encuentros de ATP 250.

¡Espectacular! Ignacio Buse remontó 2-1 a Igor Marcondes y avanzó a los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro
¡Espectacular! Ignacio Buse remontó 2-1 a Igor Marcondes y avanzó a los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro

