Resumen

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¡A paso firme! Nicolás Baena vence a Ferdinand Livet y avanza a tercera ronda de Roland Garros Junior. (Foto: Loic Wacziak / FFT)
¡A paso firme! Nicolás Baena vence a Ferdinand Livet y avanza a tercera ronda de Roland Garros Junior. (Foto: Loic Wacziak / FFT)
Por Redacción EC

Nicolás Baena sigue dando que hablar en Roland Garros Junior. El tenista peruano derrotó por 2-0 al francés Ferdinand Livet Novkirichka, con parciales de 7-6 y 6-4, y clasificó a la tercera ronda del torneo juvenil que se disputa en París.

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