Nicolás Baena sigue dando que hablar en Roland Garros Junior. El tenista peruano derrotó por 2-0 al francés Ferdinand Livet Novkirichka, con parciales de 7-6 y 6-4, y clasificó a la tercera ronda del torneo juvenil que se disputa en París.

El resultado marca un momento importante para el tenis nacional. Pasaron cuatro años desde que un peruano alcanzó esta instancia en un Grand Slam Junior, luego de lo hecho por Gonzalo Bueno en el US Open 2022.

Además, la actuación de Baena vuelve a ilusionar al país en una categoría donde Perú ya tuvo grandes apariciones recientes. En 2023, Lucciana Pérez llegó hasta la final de Roland Garros Junior y dejó una de las mejores campañas nacionales en torneos juveniles.

Ahora, Nicolás Baena buscará seguir avanzando en el certamen francés. Su próximo rival saldrá del duelo entre el brasileño Guto Miguel y el estadounidense Ryan Cozad, en un partido que podría seguir ampliando el gran momento del tenis peruano en Roland Garros.

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