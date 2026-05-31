Por Redacción EC

El tenista peruano Nicolás Baena logró una importante victoria en el cuadro junior masculino de Roland Garros al superar en primera ronda al eslovaco Leon Sloboda por 4-6, 7-6(3) y 6-3. Con este resultado, el nacional sigue en carrera en uno de los torneos más prestigiosos del circuito juvenil.

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