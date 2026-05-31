El tenista peruano Nicolás Baena logró una importante victoria en el cuadro junior masculino de Roland Garros al superar en primera ronda al eslovaco Leon Sloboda por 4-6, 7-6(3) y 6-3. Con este resultado, el nacional sigue en carrera en uno de los torneos más prestigiosos del circuito juvenil.

Baena, de 18 años, tuvo que exigirse al máximo durante dos horas y ocho minutos de juego. El europeo comenzó mejor y se llevó el primer set, pero el peruano supo reaccionar en un segundo parcial muy parejo que se definió en el tie-break.

En ese desempate, el peruano mostró mayor solidez y precisión para imponerse por 7-3, lo que le permitió forzar un tercer set decisivo. El envión anímico fue clave para cambiar el rumbo del partido.

Ya en la manga final, Baena tomó rápidamente la ventaja al colocarse 4-1. Si bien Sloboda intentó reaccionar y acortó distancias hasta el 4-3, el peruano mantuvo la calma y cerró el partido por 6-3, asegurando su clasificación a la segunda ronda.

En la siguiente instancia, el peruano se medirá ante el francés Ferdinand Livet Novkirichka, en busca de seguir avanzando en el torneo parisino.