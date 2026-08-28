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Peruanos en el US Open Junior, emergencia para la educación, y un riesgo enorme ante el FEN

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 28 de agosto.

    Redacción EC
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    Nicolás Baena obtuvo dos medallas (plata y bronce) en los últimos Juegos Suramericanos. (Foto: Agencias)
    Nicolás Baena obtuvo dos medallas (plata y bronce) en los últimos Juegos Suramericanos. (Foto: Agencias)

    En el Semáforo de este jueves 27 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los tenistas peruanos que participarán en el US Open Junior. Segundo, la infraestructura educativa en emergencia. Finalmente, el enorme riesgo de mucha gente bajo el FEN.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.