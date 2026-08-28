Peruanos en el US Open Junior, emergencia para la educación, y un riesgo enorme ante el FEN

En el Semáforo de este jueves 27 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los tenistas peruanos que participarán en el US Open Junior. Segundo, la infraestructura educativa en emergencia. Finalmente, el enorme riesgo de mucha gente bajo el FEN.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢PERUANOS EN EL US OPEN JUNIOR

A días de iniciar el último Grand Slam del año, se confirmó la presencia de dos tenistas peruanos en el US Open Junior. Esta vez, como ya se sabía hace un tiempo, Nicolás Baena (top 20 del mundo junior) jugará en el cuadro principal. En esta ocasión, se sumará Alessandro Rubini, que recientemente logró su pase a la ronda de clasificación. Esta será la primera oportunidad de Rubini para jugar un torneo de Grand Slam. Nuevamente, confirmamos el buen momento que el tenis nacional atraviesa y felicitamos la participación de nuestros representantes peruanos en todas las instancias de torneos importantes.

🔴EMERGENCIA PARA LA EDUCACIÓN

El Gobierno declaró en emergencia la infraestructura educativa pública del país mediante el Decreto Supremo 013-2026-Minedu, ante las deficiencias que afectan miles de colegios. La medida busca mejorar la planificación y gestión de proyectos e intervenciones, así como elevar su eficiencia. El Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para elaborar un plan de acción que permita atender las principales necesidades de infraestructura. La decisión responde a la grave brecha existente en el sector educativo nacional.

🔴EL RIESGO ANTE EL FEN

Más de 9,3 millones de peruanos enfrentan un nivel de riesgo muy alto ante inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros movimientos de masa asociados a las lluvias intensas que podría generar el fenómeno de El Niño costero. Según el Cenepred, 7,95 millones están expuestos a inundaciones y 1,38 millones a huaicos y deslizamientos. Piura concentra una de las mayores poblaciones vulnerables. Además, 622 mil personas afrontan riesgo muy alto de sequía, principalmente en Puno, según los escenarios de riesgo elaborados por la entidad.