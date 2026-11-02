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Resumen

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Inés Temple, presidenta LHH DBM Perú y LHH Chile, analiza el trigo limpio.
Inés Temple, presidenta LHH DBM Perú y LHH Chile, analiza el trigo limpio.
/ Freepik
Por Ines Temple

Escuché hace poco la expresión “trigo limpio” para describir a personas honestas y correctas, esas en quienes podemos confiar. Me encantó. En la vida personal y profesional todos queremos rodearnos de gente así: buenas personas, con valores, humanas y solidarias. Hacen la vida y el trabajo mucho más fáciles y agradables.

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