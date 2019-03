BCR: Exportaciones de cobre sumarán 3 millones de toneladas al 2023

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó que las exportaciones mineras superan el 12% del PBI y que la producción de cobre tuvo un "crecimiento impresionante" en los últimos años.

“Esperamos al 2023, tener casi 3,3 millones de toneladas [de exportaciones de cobre]. Los cash cost (costos unitarios) también van a ser bajos. De los medianos y grandes, hemos sido el país al que mejor le ha ido en lo que va del siglo. Si nos comparamos con el mundo, hemos crecido más”, sostuvo el presidente del BCR en el PDAC 2019 en la ciudad de Toronto, Canadá.

El Perú recibirá una inversión minera de US$ 5.700 millones para este año y de US$6.100 millones el 2020, estimó el BCR.

Velarde afirmó que el Perú es un país atractivo para las inversiones mineras, ya que el PBI ha crecido 141% comparado contra el mundo y solo 58% comparado con Latinoamérica en lo que va del siglo. Por ello, el país es atractivo para empresas de liderazgo mundial en el sector como Anglo American, Hudbay o Barrick, añadió.

De otro lado, pese a no haber un paquete de reformas sustanciales por el momento, crecer a tasas de 4% no es un "retroceso" y "no es malo".

Reafirmó también que la inversión pública crecerá este año 2,8% por las nuevas autoridades locales y regionales. En ese sentido, espera "que esto comience a corregirse en los próximos meses”.