El 2020 será uno de los años más duros de la historia reciente para la economía mundial. Para enfrentar la pandemia del COVID-19, los países han tomado –en mayor o menor medida–, decisiones de aislamiento social obligatorio que han paralizado gran parte de la demanda y oferta global.

El efecto de esta coyuntura sobre la economía peruana se hace evidente en las últimas cifras disponibles de exportaciones. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, los envíos peruanos al exterior retrocedieron un 37,6% durante marzo, lo que implica el peor resultado mensual registrado desde mayo de 1990 (-46,1%), es decir, casi 30 años.

Impacto sobre el volumen

El desplome fue especialmente evidente en las exportaciones tradicionales: las ramas de minería e hidrocarburos, pesca y el agro tradicional. Las ventas al exterior de este tipo de productos cayeron 41,6%, su mayor contracción desde 1998. Por su parte, los envíos no tradicionales se redujeron en 27,7%.

Los datos también revelan que esta contracción no se explica por la caída en los precios, sino por un menor volumen exportado. Los precios de los envíos peruanos disminuyeron 7,36% en marzo. En tanto, el volumen se contrajo 32,7%, la peor caída desde que se tiene registro de la serie.

Entre los productos tradicionales, la mayor reducción se dio en el volumen de exportación de oro (-72,4%), debido a que no se registraron envíos de empresas como Yanacocha. En el caso de los no tradicionales, la contracción se explica principalmente por los menores volúmenes de productos pesqueros (-60,7%), como pota congelada y en conserva. Esto se debió a las restricciones operativas en plantas de procesamiento, y también a una menor biomasa del recurso.

Adicionalmente, la pandemia generó dificultades logísticas en las rutas comerciales globales durante marzo, las cuales impactaron en las exportaciones, sobre todo las no tradicionales. Representantes de empresas exportadoras mencionan, en particular, la escasez temporal de contenedores refrigerados (o reefer), debido a las demoras en la descarga de mercancía en los principales puertos de Asia. Estas demoras, las cuales se explican por menor personal o por menor capacidad de abastecimiento en puertos, ralentizaron el flujo mundial de contenedores. Más aún, ante el retraso en estas descargas, la mercancía perecible corría el riesgo de descomponerse.

Pero hay un segmento que ha logrado crecer en medio de la pandemia: las exportaciones agroindustriales, que sumaron US$420 millones y crecieron 9,3% respecto a marzo del año pasado. Resalta, por ejemplo, el dinamismo de los envíos de paltas frescas (232%), uvas (31%) y mango congelado (30%). El alza de las exportaciones agropecuarias se mantendría en abril, dado que en dicho mes se concentran las campañas de cítricos y paltas.

Cambios hacia adelante

La semana pasada, el Gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1492, que aprueba disposiciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior. Entre las medidas, destaca la obligación de consignar todos los servicios logísticos en el contrato de transporte internacional. Así, por ejemplo, la entrega de mercancía no estará condicionada a pagos previos que el exportador o importador no haya pactado en el contrato.

Se aprobaron disposiciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior.

Al respecto, un estudio del Banco Mundial y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo determinó que los exportadores pagan un sobrecosto de, por lo menos, US$300 por contenedor, y eliminarlos les permitiría ahorrar cerca de US$250 millones al año. El estudio aclara que exportadores de otros países de la región no incurren en estos costos, los cuales comprenden servicios no prestados, cobrados doblemente o que no deberían existir en la cadena logística. En este sentido, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indicó que el DL 1492 permitirá disminuir y transparentar los costos logísticos.

Por otro lado, el decreto también establece que las entidades públicas y privadas relacionadas con el comercio exterior están obligadas a incorporar sistemas electrónicos en sus procesos. Así, la presentación de documentos físicos será excepcional y deberá ser reemplazada por documentos digitales o digitalizados. Según el DL, estas entidades son los operadores bajo el alcance de la Ley General de Aduanas, las navieras, los almacenes aduaneros y agentes de carga, y todas las entidades públicas que exijan o generen documentos vinculadas a la cadena de logística.

Con la publicación del decreto, resulta fundamental complementar la obligatoriedad de sistemas digitales con un plan de implementación eficiente.

Al respecto, en un informe previo del IPE que analiza el impacto del estado de emergencia sobre el sector agropecuario, Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios, consideró necesaria una mayor inversión en plataformas digitales y tecnologías de la información para asegurar que la digitalización cumpla con protocolos internacionales. Agregó que ello permitirá explotar las tecnologías modernas con trámites en línea, firma digital y trazabilidad en tiempo real.

