La Asociación de Exportadores (Adex) proyectó que las exportaciones cerrarían el 2020 con una caída de entre 26.4% y 34.4% debido a la crisis que se vive económica que experimenta el país por el avance del coronavirus (COVID-19).

Asimismo, la crisis ha golpeado a países de Europa y a los Estados Unidos, destinos de la oferta no tradicional peruana y que repercutiría en que los productos con valor agregado terminen el 2020 con una caída entre 20 y 26%.

“La crisis global nos golpea desde dos frentes: una menor oferta por las restricciones de la actividad productiva; y, una menor demanda pues el mundo está en recesión. Mientras no se logre un avance significativo en la lucha contra el Covid-19 en el mundo, no se mejoren los mecanismos de defensa de la salud en el país y no haya una vacuna, no podemos visualizar un escenario de reactivación económica”, expresó el presidente de Adex, Erik Fischer, quien agregó que esta crisis es “más grave que la del 2009”.

En marzo último (primeros días del aislamiento nacional) los despachos totales cayeron en 40.7%, las tradicionales 43.5%, 5.5 puntos porcentuales más que en la crisis del 2009; y las no tradicionales en 33.8%, 14.2 puntos porcentuales más que en la crisis anterior, informó Adex.

Para mitigar esta situación adversa, Adex propuso el reinicio inmediato de las actividades exportadoras, independientemente del sector productivo, en función al cumplimiento de los protocolos sanitarios

Sobre Reactiva Perú, el gremio consideró que tiene tasas de interés bajas, pero la subasta de fondos del Banco Central de Reserva no se traduce en una respuesta significativa de los bancos a las solicitudes de las empresas.

