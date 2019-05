MTC: redes de Piura, Tumbes y Cajamarca podrían volver a concursarse

Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones, informó que las redes regionales de fibra óptica para Internet de alta velocidad correspondientes a los departamentos Piura, Tumbes y Cajamarca han presentado problemas en su ejecución y podrían ser nuevamente licitadas este año.

La empresa encargada de dichos proyectos es Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L y maneja una inversión de unos US$160 millones. Sus proyectos no han estado cumplidos en las fechas y condiciones técnicas previstas y por eso se ha iniciado un proceso de revisión del caso.

► 5G abrirá algunas oportunidades de rentabilidad para las telco

► Venezuela: la cotización del dólar para hoy miércoles 1 de mayo del 2019

​► Consejo de Ministros aprueba primer aumento a pensiones de ONP tras 18 años

Nakagawa señaló que ante los incumplimientos del concesionario se les ha remitido una comunicación informando las intensiones del Estado ante su situación y ahora se está evaluando con los técnicos las respuestas remitidas. No obstante ello, dijo, ya se está trabajando "un plan b" si es que no se activa la red como debería ser en los plazos establecidos.

La funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) detalló que ese otra alternativa es proceder de acuerdo a sus facultades y priorizar este año un nuevo concurso tanto para el servicio de Internet fijo como móvil en las citadas regiones.

"No las vamos a dejar. Nuestro objetivo es que esto sea este año. Si hubo un impase tenemos que salvaguardar los intereses del contrato. Ls regiones no deben verse perjudicadas", recalcó.

La Red Dorsal llega a las capitales de provincia. Para ir a los distritos hace falta culminar las redes regionales.

AZTECA PARA JULIO

Con relación a la solución que se está buscando para el problema de rentabilidad y adecuado aprovechamiento de la Red Dorsal, señaló que ya recibieron el informe final del Banco Mundial y sus alternativas de solución.

En este momento, dijo, el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) se encuentra revisando e integrando las alternativas propuestas para luego socializarlas entre los actores interesados y recoger sus opiniones. Para julio, aclaró, se tiene pensado tener una propuesta lista desde el Ejecutivo.

según el mtc La relación entre Azteca y Perú no goza de buena salud. La demanda de capacidad de transporte estimada al plantearse el proyecto era tener para junio de 2018 unos 137 Gbps de tráfico pero los registros de esa fecha solo marcaban 21 GbpS.

Aclaró que aún no está decidido si se revertirá o no el contrato con el Estado y se cortarán relaciones con Azteca. "Yo creo que lo importante es que se va a respetar el contrato y en esa medida podremos analizar lo que sea necesario hacer".

Añadió que no se va a derogar la Ley de Banda Ancha sino que se van a hacer modificaciones a la luz de la experiencia obtenida. "Nosotros no podemos quedarnos en no me gusta porque no rinde los efectos sociales sino que vemos que proponemos", dijo.

REUNIÓN DE LA OEA

Durante toda esta semana se está llevando a cabo la 34° reunión del Comité encargado de telecomunicaciones de la OEA que busca crear consensos en torno al manejo de las políticas para reducir la brecha digital. Los acuerdos a los que se llegue en la citada cita serán presentados ante la IUT (Unión Interamericana de Telecomunicaciones) como la propuesta de la región.

La meta de la reunión es consolidar políticas apostando por la desregulación (reducir el número de normas) y la implementación de acciones concretas para acortar la brecha digital. En términos de metas esta reunión permitirá aclarar cuál será la cuota de espectro a licitar para 5G, y refrescar estrategias para lograr que al 2030 se tengan todas las escuelas públicas conectadas y se sumen 1,5 mil millones de usuarios a la red. También se trabajará por lograr mayores acuerdos de no aplicar romming entre países de la región. Foto: Archivo

OTROS AVANCES

​Nakagawa destacó, durante la reunión del Comité de telecomunicaciones de la OEA, que ya se encuentran en "marcha blanca", es decir, en inauguraciones progresivas, las redes regionales del primer grupo licitado (Ayacucho, Huancavelica, Apurimac y Lambayeque) y serán culminadas las entregadas en este segundo trimestre. También se entregará este año Cuzco.

Para el tercer y cuarto grupo se ha previsto cambiar la forma de supervisión y ya no depender de una evaluación final según hitos, sino ir desde el principio monitoreando los avances.

Este año, en setiembre, también se espera tener listo el sistema de alerta de seguridad temprana. El año pasado salió cuatro veces a concurso pero fue declarado desierto, así que se contrató asesores para revisar la propuesta. La nueva versión está saliendo esta semana.