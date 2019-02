Empresa del Corredor Verde tiene vínculos con investigados por narcotráfico en el Vraem

Una de las diez empresas que integran Contranscar, la sociedad que en el 2014 ganó la licitación para operar en el corredor verde (Carretera Central), tendría vínculos con un presunto clan de narcotraficantes del Vraem, que dirigiría Víctor Rivera Muñoz ‘Jarachupa’, según documentación de la fiscalía y PNP a la que tuvo acceso El Comercio.



El clan de ‘Jarachupa’ ha sido por años uno de los principales blancos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP, pues, además de ser señalado como uno de los clanes de tráfico de cocaína más prominentes del país con redes en Bolivia, México y Colombia, habría montado una red de empresas en Lima para introducir en el sistema financiero su dinero ilícito. Un peritaje de la PNP estima que este clan tiene un patrimonio superior a los S/11 millones.



El nexo entre el clan y el corredor verde, que entró en funcionamiento en setiembre del año pasado, es Guzmán Espinoza Aguirre. Desde agosto del 2018, Espinoza goza de amplios poderes comerciales en Nueva Imagen Chosica S.A., empresa que individualmente tiene la mayor cantidad de acciones en Contranscar y comparte el mismo gerente general, Cirilo Escobar Martínez. A la fecha, Espinoza, de 50 años, es investigado por supuestamente ser el encargado de lavar el dinero de ‘Jarachupa’, según confirmaron fuentes de la Fiscalía de Crimen Organizado de Ayacucho, a través de la compra y venta de vehículos de distinto tipo.

Dos de las compañías de Espinoza están incluidas en la investigación fiscal: Importaciones y Exportaciones GEA E.I.R.L. e Inversiones GEA Motor S.A.C. La primera tuvo como apoderado a Marco Lagos Muñoz, quien en noviembre del 2012 fue detenido por transportar 254 kilos de cocaína en el kilómetro 428 de la Panamericana Sur y además es hijo del sentenciado por narcotráfico y actualmente preso Marco Lagos Ávila. Lagos Muñoz se encuentra hoy en libertad.



Asimismo, la esposa de Espinoza, Bertha Muñoz Carbajal, es prima de ‘Jarachupa’ y gerente general de Importaciones & Exportaciones BMC S.A.C., empresa que también es investigada como parte del esquema de lavado y que tiene de apoderado a Lagos Muñoz.

Victor Rivera Muñoz fue detenido en mayo del año pasado de manera preliminar por orden judicial. Sin embargo, a los diez días fue puesto en libertad, con los demás miembros de su presunta organización, por un juzgado de Ayacucho.

Guzmán Espinoza es, además, quien provee de buses a Contranscar, a través de su empresa Corporación GEA Motors S.A.C., que es dueña de los 47 vehículos que utiliza el corredor verde en su ruta 516 (Carretera Central hasta la plaza Bolognesi) y abastece con dos buses más para su ruta 508 (Av. Venezuela hasta la Av. Insurgentes).



Este Diario se comunicó con Enver Bustinza, abogado de Contranscar y desde hace dos años también de Guzmán Espinoza. Bustinza reconoció la investigación de la fiscalía de Ayacucho, pero remarcó que no existe impedimento para que su patrocinado pueda hacer este tipo de negocios debido a que no tiene una condena en su contra.



“El contrato dice que no se puede hacer negocios con personas condenadas o inhabilitadas”, dijo Bustinza. Y afirmó que no existe un vínculo directo entre el consorcio y Espinoza. Añadió que, en todo caso, la relación vendría “con las empresas que forman Contranscar y que adquieren vehículos de la Corporación GEA Motors”.



El Comercio se comunicó por teléfono con Espinoza, pero colgó la llamada antes de que pudiéramos hacer la primera pregunta.

En mayo, la Dirila allanó los locales de GEA Motors y más de 25 inmuebles en Lima y Ayacucho como parte de su investigación. El Poder Judicial no autorizó el pedido de la fiscalía de incautar los vehículos.

— Rostro conocido —

Antes de ingresar al corredor verde, Espinoza se infiltró en el corredor rojo (Javier Prado). En mayo del año pasado, se supo que este empresario le alquiló 27 buses a la firma Allin Group, encargada de la concesión de la ruta.



Sin embargo, por esas fechas los negocios de Espinoza con el corredor rojo acabaron. Allin Group decidió anular el contrato que tenía con el empresario luego de que el 16 de mayo –como parte de una operación de la Dirila y la fiscalía de Ayacucho– fuera detenido de manera preliminar en un domicilio en San Juan de Lurigancho por ser el presunto lavador del clan de ‘Jarachupa’. Rivera Muñoz también fue arrestado aquella vez junto a otros seis integrantes de su presunta organización en Lima y Ayacucho.

El operativo incluyó el allanamiento de 26 inmuebles. La fiscalía, a su vez, solicitó la incautación de 86 vehículos, entre ellos buses de Corporación GEA Motors S.A.C. y 22 unidades de Inversiones GEA Motors S.A.C. que habían llegado de China. Este pedido, no obstante, fue rechazado por el juez Rafael Cancho Alarcón. Hoy los miembros del clan afrontan la investigación en libertad por orden del Poder Judicial de Ayacucho.



El presidente de Pro Transporte, Fernando Perera, envió un oficio el jueves de la semana pasada al consorcio Contranscar para exhortarlo a que deslinde del empresario Guzmán Espinoza Aguirre. Además, mandó un escrito a la PNP para que inicie una investigación. Ello, después de que El Comercio lo contactara para este artículo.



Perera indicó que fue la gestión anterior de Luis Castañeda la que aprobó el pedido de la empresa para que ingresaran al corredor verde los buses de la Corporación GEA Motors en la ruta 516. Esto ocurrió en diciembre del 2018.

Sin embargo, dijo que le llama la atención que se haya dado esta autorización, debido a que la investigación a Espinoza era de conocimiento público a razón de su detención preliminar como presunto miembro del clan de ‘Jarachupa’ en mayo del año pasado.



Asimismo, el funcionario explicó que la ruta 516 tiene el servicio suspendido debido a que no cumple el recorrido que está en el contrato y transita por avenidas no autorizadas, como la avenida Abancay.

Datos adicionales:

25 buses que integran el corredor verde fueron detectados por la fiscalía y se solicitó su incautación como parte del Caso ‘Jarachupa’, pero la medida fue rechazada.



74 en total es el número de vehículos que la Corporación GEA Motors S.A.C., entre activos e inactivos, registra como propios de acuerdo a los Registros Públicos.