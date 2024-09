Se trata del Proyecto de ley N° 8790/2024-CR, cuyo autor principal es el congresista Óscar Zea, de la bancada Bloque Magisterial, el cual plantea que los estudiantes de las universidades obtengan el bachillerato automático permanente. Es decir, esta iniciativa legislativa exoneraría a los alumnos de las instituciones de educación superior de recibir una nota aprobatoria en un trabajo de investigación.

Esta medida involucra a alumnos de instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, que hayan culminado con su plan de estudios y otros requisitos de pregrado con nota aprobatoria. También deberán manejar un idioma extranjero.

Para ello, se propone modificar el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley Universitaria (N° 30220):

Artículo 45. Obtención de grados y títulos

45.1 Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de pregrado y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.

Cabe mencionar que el 2 de mayo del 2021, se publicó la Ley N° 31183, que aprobó el bachillerato automático para los estudiantes universitarios que durante los años 2020 y 2021 aprobaron los estudios de pregrado. Asimismo, el 23 de noviembre de ese mismo año, se publicó la Ley N° 31359, que extendió el plazo para obtener dicho grado hasta el año académico 2023.

Ya en diciembre del 2023, la publicación de una nueva ley (N° 31971) dispuso la extensión del plazo otorgado para obtener el bachillerato automático hasta el 31 de marzo del 2024. Esto muestra que en el último tiempo se ha venido prorrogando en varias oportunidades la disposición de exoneración de presentación y aprobación del trabajo de investigación para el bachillerato.

El mencionado proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso.

Los argumentos de la propuesta

El congresista Zea señala en su proyecto que si bien el objetivo de la Ley Universitaria resultaba positivo en cuanto se pretendía ampliar el nivel de investigación de los estudiantes, en la actualidad esta actividad se dificulta a causa de la coyuntura política y económica del país. Sostiene que hay pocos accesos a espacios de investigación como bibliotecas y laboratorios, una limitada ejecución de procesos de recolección de datos como cuestionarios, encuestas y trabajos de campo, falta de tiempo, carencia de conocimientos técnicos, así como la falta de apoyo por parte de las autoridades y/o docentes de la institución.

“Esto conlleva a la reducción de la cantidad y calidad de las investigaciones y al desaliento por investigar”, precisa.

Se argumenta también que existe una amplia dificultad en los jóvenes para encontrar un primer empleo debido a la falta de capacidades y habilidades requeridas. Se hace referencia al Informe de Escasez de Oportunidades Laborales para Jóvenes 2022, el cual revela que el 75% de encuestados en América Latina, con edades comprendidas entre 18 y 29 años, reporta desafíos en la búsqueda de empleo.

“Los jóvenes (14 a 29 años) reportaron la tasa de desempleo más elevada en 2023, de acuerdo con el Reporte Desempeño del Mercado Laboral Peruano. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes es la falta de oportunidades laborales acordes con su formación académica. A pesar de los avances en la educación superior, la calidad y pertinencia de la formación recibida a menudo no se alinea a las demandas del mercado laboral”, describe el documento.

Teniendo en cuenta este contexto, Zea concluye que es necesario generar acciones para asegurar la inserción de dichos jóvenes en el mercado laboral, siendo una de ellas la de brindarles las facilidades para la obtención del grado de bachiller. Resalta que el objetivo es permitir que tengan mayores oportunidades para conseguir un trabajo, ya que este grado respalda los conocimientos adquiridos durante su estadía universitaria.

“Los jóvenes son un capital humano invaluable en la dinámica de las economías locales y nacionales. Se debe de tener en consideración que el grado de Bachiller le brinda al egresado la posibilidad de acceso a estudios de posgrado y otros grados académicos como Magíster y Doctorado. Contar con una maestría o un doctorado aumenta en gran medida su empleabilidad, permitiéndole acceder a puestos de un nivel superior mejorando así sus expectativas salariales”, añade.

La propuesta legislativa también justifica la medida en que a lo largo de los últimos años se ha venido prorrogando la disposición de exoneración de presentación y aprobación del trabajo de investigación para la obtención del bachillerato, por lo que resultaría mejor una disposición de rango definitivo que ayude a los egresados a insertarse rápidamente al mercado laboral.

“Es importante que el Congreso de la República recoja el clamor estudiantil de quienes constantemente vienen exigiendo básicamente la exoneración del trabajo de investigación ya que como lo hemos venido sosteniendo, estos jóvenes requieren insertarse al mercado laboral lo más pronto posible. El acceso a la profesionalización supondrá una mejora significativa en su calidad de vida, como parte de la responsabilidad del Estado”, subraya.

Reacciones

Paul Neira Del Ben, experto en políticas educativas y director de The Learning Factor, dijo a El Comercio que no está de acuerdo con el bachillerato automático, ya sea permanente o por un tiempo determinado. Esto básicamente porque cada vez más el mercado laboral está exigiendo a profesionales que tengan la capacidad crítica de resolver problemas, y en ese sentido, el ejercicio de escribir una investigación obliga en el fondo a un trabajo mental, a exigirse un pensamiento crítico, a sustentar las ideas, lo que tiene conlleva a mayores beneficios en el mediano y largo plazo para un profesional.

“Hay muchas personas que justifican el bachiller automático diciendo que es un obstáculo para que el estudiante obtenga el título y el diploma de bachiller, así como un limitante en el sistema educativo para poder tener mayor nivel de graduados. ¿Queremos tener un número que no diga nada o que efectivamente obtuvieron mayores capacidades, mayores competencias, mayor habilidad de pensamiento crítico que justamente es lo que busca el mercado laboral en el mundo”, sostuvo.

Agregó que todo aquello que sume para cumplirle la promesa de una mejor educación a los estudiantes tienen que ser bienvenido y no la idea de tratar de hacer el bachillerato permanente porque al final del día se trata de sacarle la vuelta.

“La Ley Universitaria propone, y creo que bien, la necesidad de tener una exigencia a ese nivel y hoy en día con esta modificación le quieren sacar la vuelta no técnicamente a esta exigencia”, opinó.

En tanto, Juan Gargurevich, exviceministro de Gestión Institucional de Educación del Minedu, señaló que detrás de los proyectos de ley que proponen el bachillerato automático está el mismo fundamento de la recesión y crisis del covid, y que aun la juventud está por por reincorporarse al sistema no laboral. Todo esto, bajo la premisa de que si no tienen que realizar un trabajo de investigación pues salen más rápido de la universidad y así consiguen trabajo.

“Entiendo que la inserción laboral es la motivación de los proyectos de ley. Y por esa lógica entiendo que hay un respaldo mayoritario de los estudiantes, que obviamente vendiéndoles así los proyectos pues están de acuerdo con ellos. No creo que se deba ampliar excepciones como estas si es que no se han evaluado los resultados de las primeras ampliaciones. ¿Qué efectos ha tenido? Usar el argumento de la inserción laboral me parece populista. No es verdad que el estudiante por salir más rápido va a conseguir mejor trabajo”, manifestó.

Gargurevich considera además que propuesta es una injerencia en la autonomía universitaria. Explicó que la investigación es algo que las universidades de acuerdo a su oferta formativa colocan durante toda la formación del estudiante, como una competencia transversal. Entonces, a medida que se van formando alumnos en áreas de su carrera se van formando investigadores también.

“Permanentemente debería haber trabajos de investigación, eso no va a cambiar porque un proyecto de ley lo diga. Si es que quitan un requisito que es tener un trabajo de investigación al final de la carrera, pues las universidades lo que van a hacer es incorporarlo en un curso, como ya se hacía, por eso digo que es una promesa populista porque están fingiendo que están quitando algo que en realidad de todas maneras los estudiantes van a tener que desarrollar en su vida de pregrado”, expresó.

Por su parte, Erika Valdiviezo, vicerrectora académica de USIL, dijo que una de las ventajas de lo que se plantea es que facilita la empleabilidad de los jóvenes al otorgarles el grado habilitante para trabajar y ejercer su profesión. No obstante, dejó en claro que podría afectar negativamente a un sistema como el nuestro que busca promover y desarrollar investigación desde el pregrado.

“Este no es un asunto que deba resolverse únicamente desde el ámbito político. Es necesario convocar a todos los actores, especialmente a las universidades, especialistas e instituciones reguladoras, para trabajar con datos estadísticos, con resultados y determinar la mejor opción que podría encontrarse en el equilibrio entre la promoción de la empleabilidad de los jóvenes y el desarrollo de mecanismos que preserven el ecosistema de investigación que la Ley Universitaria busca fomentar al exigir un trabajo de investigación al finalizar la carrera”, comentó.

Valdiviezo detalló que la Ley Universitaria establece los requisitos mínimos para obtener el grado de bachiller, que son haber completado el plan de estudios, dominar un idioma extranjero y llevar un curso de investigación en el último año de la carrera. A partir de ahí, las universidades pueden añadir requisitos adicionales para asegurar que el bachiller ha adquirido las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión, siendo esto responsabilidad de cada institución.

“Las universidades que cuidamos permanentemente la calidad de nuestros egresados colocaremos requisitos adicionales al bachillerato. Quizás otras no lo hacen, pero lo que establece actualmente la ley no es la elaboración de una tesis o un trabajo de investigación, sino la realización de un curso de investigación al finalizar el año”, dijo.

Ampliación hasta el 2026

En mayo de este año, el legislador Paul Gutiérrez, miembro del Bloque Magisterial, presentó un proyecto de ley que busca extender el límite para la obtención del grado de bachillerato automático hasta el 21 de diciembre de 2026. El objetivo de esta iniciativa es facilitar a los estudiantes universitarios la adquisición de su título de bachiller sin necesidad de cumplir con los trámites tradicionales.

Para ello, se propone la modificación de una posición previa que permitía el bachillerato automático solo hasta el 23 de diciembre de 2024. Al igual que la iniciativa de Zea, este proyecto se encuentra actualmente en revisión por parte de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, donde está sujeto a debate y análisis antes de que se lleve a cabo un dictamen final.

Según la propuesta legislativa, solo las universidades que cuentan con la licencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) estarán autorizadas para emitir bachilleratos automáticos, lo que excluye a las instituciones pendientes de licenciamiento o que no hayan obtenido dicha validación.

Las justificaciones de este proyecto de ley son similares a las del proyecto presentado la semana pasada.