De acuerdo al mencionado organismo especializado en políticas de distribución y consumo energético, existe una acelerada declinación de producción de gas natural y líquidos asociados en Bolivia debido a la falta de inversiones en exploración que la estatal YPFB no tiene cómo enfrentar.

Es decir, la empresa sostiene que la causante de esta situación es “la política energética estatista y nacionalista de Bolivia”, colocándola al mismo nivel de lo que ocurrió en Venezuela. La empresa calcula que dicha nación se quedará sin gas natural suficiente para atender su demanda interna para el 2028.

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia y representante de la consultora, indicó que si el modelo boliviano no se ajusta y cambia profundamente podría empezar una migración considerable. Afirmó que la crisis en Bolivia va en camino a ser muy similar a la de Venezuela años atrás, que provocó que millones de ciudadanos de ese país migraran a otros destinos.

A fines del 207, cientos de venezolanos realizaban interminables colas en las instalaciones del Cebaf Tumbes para su ingreso al país. (Foto: Johnny Aurazo)

“Bolivia y Venezuela practican modelos económicos diferentes al Perú. Es decir, tienen al Estado como empresario, prevaleciendo un modelos estatista, mientras que en el Perú el empresario es privado, hay inversiones extranjeras directas y nacionales. (En Bolivia y Venezuela) son exactamente la mismas condiciones económicas, con escasez de combustibles, de energía, lo único que hacen es matar empleos, matar a la empresa y generar más pobreza, y cuando hay pobreza la gente huye”, explicó.

Ríos precisó que Bolivia pasó de exportar grandes cantidades de energía, de gas, de GLP, peor que ahora se encuentra importando dicho recurso porque no hicieron una tarea exploratoria para seguir buscando gas y petróleo. “Hemos matado a la empresa privada que quería actuar en Bolivia poniéndole elevados impuestos y muchas trabas y creyendo que el Estado empresario o nuestra empresa estatal podría realizar esa actividad por sí sola”, dijo.

Cabe mencionar que esta advertencia de Gas Energy Latin America se dio durante una exposición de la consultora en un evento organizado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH). Ríos agregó que el problema para Bolivia llegó cuando el gas se empezó a acabar y tienes una población dependiente de esa energía, sin que haya más labores de exploración.

Piden que se exija visa

La congresista Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual pide conocer las medidas que tomará la cartera ante un posible éxodo de ciudadanos bolivianos. Entre las acciones que se deberían tomar indicó la necesidad de exigir una visa.

“Solicito con carácter de urgencia nos informe sobre las medidas que implementará su despacho para evitar el éxodo boliviano, tales como: la exigencia de visa a ciudadanos bolivianos u otros requisitos de ingreso”, escribió en la misiva dirigida al canciller Elmer Schialer Salcedo.

Debido a las proyecciones que indican una masiva llegada de ciudadanos bolivianos al Perú debido a la crisis, he enviado un oficio a @CancilleriaPeru para que informe las medidas y filtros como exigencia de Visa u otros que implementarían para evitar otra crisis en nuestro país.

En su carta, la legisladora asevera que una de las consecuencias del fenómeno migratorio es el colapso de los servicios básicos. “Nuestros hospitales no se dan abasto y los padres de familia hacen largas colas para alcanzar una vacante en los colegios públicos”, señala.

¿Qué tan cerca estamos?

Nancy Arellano, directora de Proyectos de Integración en CEDRO, dijo a El Comercio que el gran contraste entre el posible escenario en Bolivia frente a la situación migratoria venezolana es que en el caso de este último existe ya calificaciones de terrorismo de Estado, siendo este el primer país a nivel de toda Latinoamérica que pasa a segunda fase de investigación por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Por ello, consideró que ambas situaciones no son comparables, respecto de las causas.

Opinó que un escenario de desafío como el que se está dando en Bolivia convoca más bien a tomar acciones a nivel preventivo por parte de los organismos de cooperación para el desarrollo como es el caso de la CAF, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los organismos de los que Bolivia hace parte.

“Estos deberían tener en su prospectiva sobre desarrollo los potenciales impactos de no diversificar los hechos económicos, no procurar la inversión extranjera directa y los correctivos que tiene que realizar el gobierno boliviano para poder mitigar los riesgos de una crisis económica que termine induciendo a una migración por las condiciones de vida en el país”, manifestó Arellano.

La experta también precisó que también habría que mirar con lupa cuáles son específicamente las personas que son dependientes de la economía energética de Bolivia y hasta qué punto, por ejemplo, la potencial de inversión en litio en dicho país pudiese sustituir la inversión en gas. “Bolivia tiene una industria en otras carteras también importantes, aun no se ha concretado la inversión necesaria para potencializar el valor en materia energética del litio boliviano”, comentó.

Por su parte, el internacionalista Oscar Vidarte dijo dudar de la rigurosidad del análisis del que se habría valido la empresa para lanzar la advertencia sobre una futura migración boliviana de considerable proporción hacia el Perú.

“No sé cuál es la experiencia que tiene esta empresa en hacer este tipo de análisis, porque hasta donde sé es una empresa de producción de gas, y yo no sé qué tanta experiencia tienen ellos para ser una fuente confiable acerca de lo que puede significar una masiva migración de ciudadanos bolivianos al exterior. No tengo mucha confianza en una empresa privada que se dedica a otro rubro y que lleva a cabo un análisis tan complejo sobre lo que puede suceder en materia migratoria en Bolivia”, expresó.

En tanto, Vidarte detalló que la migración masiva de ciudadanos se da principalmente por ciertas situaciones de crisis profundas, como las que hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, con una crisis económica y política muy arraigada, con una inflación que llegó a “cifras escalofriantes”, y una carencia y falta de oportunidades que empujaron a millones de venezolanos a salir al exterior.

“En el caso de Bolivia se está viviendo una situación difícil, pero esta no se parece en nada a la de Venezuela. Hablar de una situación compleja en Bolivia sí es cierto, que las perspectivas económicas no son positivas también es cierto, pero de ahí a que veamos en Bolivia una situación de inmigración como se ha vivido en Venezuela, a causa de una crisis tanto económica como política, yo creo que todavía eso es un escenario muy lejano. Decir eso es exagerar y generar un pánico innecesario”, opinó.

De igual forma, dijo que siempre es bienvenido que nuestras autoridades fortalezcan los controles migratorios y la presencia del Estado en las zonas de frontera dentro del ámbito que la normativa permite. “Sobre todo considerando la falta o ausencia del Estado peruano en esas partes del país”, dijo.

Posibles escenarios en el Perú

Para Arellano, en caso se presente en los próximos años una ola migratoria de ciudadanos bolivianos hacia el Perú, esta no se dará bajos las mismas características del éxodo venezolano, como por ejemplo, el colapso de las zonas fronterizas, principalmente en el norte del país, ni las condiciones en las que arriben.

Un primer punto a tomar en cuenta, dijo, es que Bolivia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, al igual que el Perú. “En el caso ocurra una migración económica laboral boliviana estaría enmarcada en los convenios de migración laboral de trabajador andino. No solamente podría ser Perú el destino, sino también Ecuador o Colombia”, indicó.

Por otro lado, sobre lo señalado por la congresista Barbarán, poniendo sobre el tapete el tema migratorio, debe ser utilizado propositivamente para conversar con los países fronterizos, como Ecuador, Brasil, Colombia y Chile, ante una potencial crisis económica. “Es responsable incidir en los espacios internacionales para buscar mitigar esos riesgos respecto de lo que pudiesen padecer las poblaciones migrantes, pero además de los impactos que puedan tener en las comunidades de acogida”, sostuvo.

Por su parte, Vidarte agregó que la carta enviada a Cancillería por la congresista Barbarán carece de sentido y conocimiento del tema migratorio, al mismo tiempo que luce indolente.

“El Perú tiene compromisos internacionales adquiridos a nivel andino que promueve la libre circulación andina. Al leer la carta uno se da cuenta que solo se hace énfasis en los aspectos negativos de la migración, como el tema de la delincuencia, entre otros. O sea, la migración se hace ver como un proceso negativo para los intereses del país, desconociendo muchas investigaciones que más bien hacen énfasis en su carácter positivo y de aporte”, resaltó.

Crisis de gas y dólares en Bolivia

Ríos detalló que Bolivia se encuentra actualmente en medio de un dilema: decidir si enciende en sentido contrario el ducto que proveía de gas a Argentina, es decir, comprarle el recurso. Precisó que en agosto, la inflación en el vecino país llegó al 1,58%, con una acumulación anual de 4,61%, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“A partir del 2029 empezará la importación, pues ya no tendrán nada qué ofrecerle al mundo. Esto, producto de la caída de la producción, debido a políticas estatistas que ahuyentaron totalmente la exploración privada, donde se concentran los mayores riesgos. En el Perú, pasará lo mismo que con Venezuela hace algunos años, ya que se espera que más de 1 millón de bolivianos lleguen por la crisis”, indicó.

A esta situación se suma la falta de producción de otros combustibles en el mercado interno de Bolivia. En ese sentido, Gas Energy Latin America señala que Bolivia empezará a importar GLP a partir de 2025 debido a falta de fuentes propias. Detalló que ya se importa el 46% de gasolina y el 81% de diesel.

“En Bolivia, YPFB controla toda la cadena de valor: upstream (explotación), midstream (ductos de transporte) y downstream (comercialización). La empresa es juez y parte y única proveedora de combustibles del mercado. La declinación comenzó en el 2014″, resaltó Ríos.

Por ello, a fin de que se pueda evitar un escenario similar en el Perú, Gas Energy Latin America recomendó que se inicie una tarea exploratoria corrigiendo las fallas propias del sistema nacional con respecto a la elevada tramitología y conflictividad social existente. “Con el objetivo de que el día de mañana no se convierta en un importador neto de energía, principalmente de gas natural, y que impacte en su economía como acontece en Bolivia”, explicó Ríos.

La consultora afirmó que Perú, al igual que Bolivia, tiene potencial para seguir explorando. En el caso del gas natural, sostuvo que es el energético más importante para la descarbonización del planeta y se debe mantener un ciclo exploratorio continuo. “Recomendamos al Perú generar demanda adicional para masificar el país, que debe hacerse con gasoductos y no con camiones GNL en el mediano a largo plazo, y generar demanda nacional que a su vez generará nueva inversión en exploración”, puntualizó.