El acceso a la educación superior en el país sigue marcado por las condiciones económicas de las familias. Si bien una proporción importante de jóvenes logra culminar la secundaria, continuar una carrera técnica o universitaria representa un desafío, especialmente para quienes provienen de hogares con menos recursos, zonas rurales y comunidades indígenas.

En este contexto, las becas integrales pueden contribuir a reducir las barreras económicas que dificultan el ingreso y la permanencia en la educación superior. Esta necesidad cobra relevancia a la luz de los hallazgos del estudio Niños del Milenio (Young Lives), una investigación longitudinal coordinada por la Universidad de Oxford y desarrollada en Perú, Etiopía y Vietnam.

Santiago Cueto, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), explicó que el nivel socioeconómico es la variable que mejor permite predecir los resultados académicos. El especialista advirtió que las oportunidades educativas también presentan diferencias importantes según el lugar de procedencia de los estudiantes.

“Las oportunidades educativas que va a tener un joven que va a una educación rural son muy diferentes de las que tienen en una zona urbana”, sostuvo Cueto durante la reciente entrega de becas de Financiera Confianza.

Las brechas continúan después de la secundaria

Los resultados de Niños del Milenio permiten seguir las trayectorias educativas de jóvenes nacidos en 1994 y 2001. Según las cifras presentadas por Cueto, el 91% de los participantes culmina la educación secundaria. Sin embargo, el acceso a estudios superiores no ocurre al mismo ritmo para todos.

A los 19 años, el 23% accede a la educación técnica y el 27% a la universitaria. En el seguimiento realizado a los 22 años, la proporción que accede a la educación superior supera el 70%, lo que muestra que una parte importante de los jóvenes continúa su formación después de los primeros años posteriores al colegio.

El estudio también identifica diferencias vinculadas al género y al origen cultural. De acuerdo con Cueto, las mujeres presentan mayores niveles de cobertura y acceso a la educación técnica y universitaria que los hombres, mientras que los jóvenes indígenas registran menores niveles de acceso a los 19 y 22 años en comparación con la población no indígena castellanohablante.

Para el investigador, estas diferencias reflejan que ampliar la cobertura de la educación básica no es suficiente si los estudiantes no cuentan con condiciones equivalentes para aprender y continuar su formación.

Becas integrales para facilitar la formación profesional

Frente a estas barreras, Financiera Confianza informó que evaluó más de 550 postulaciones y otorgó 10 nuevas becas en una sola edición. Con esta convocatoria, el programa suma 29 jóvenes beneficiados.

La iniciativa contempla la cobertura de hasta cinco años de estudios universitarios o técnicos, además del pago de pensiones, la entrega de laptops, tutorías personalizadas y acompañamiento psicológico.

Estos componentes buscan brindar respaldo durante distintas etapas de la formación profesional, desde el financiamiento de los estudios hasta el acompañamiento académico y personal. De esta manera, el apoyo no se limita a facilitar el ingreso a una institución educativa, sino que también busca contribuir a la continuidad de los estudiantes.

En un país donde las condiciones socioeconómicas siguen asociadas a las oportunidades educativas, ampliar el acceso a mecanismos de financiamiento y acompañamiento constituye uno de los desafíos para avanzar hacia una educación superior con mayores oportunidades para jóvenes de distintos orígenes.