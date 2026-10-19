Becas buscan reducir las barreras económicas para acceder a la educación superior en el país.
Becas buscan reducir las barreras económicas para acceder a la educación superior en el país.
Por Redacción EC

El acceso a la educación superior en el país sigue marcado por las condiciones económicas de las familias. Si bien una proporción importante de jóvenes logra culminar la secundaria, continuar una carrera técnica o universitaria representa un desafío, especialmente para quienes provienen de hogares con menos recursos, zonas rurales y comunidades indígenas.

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