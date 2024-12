Este 2 de diciembre, varios usuarios de Interbank reportaron fallas en su sistema digital. A través de redes sociales, los clientes expresaron su frustración al no poder acceder a sus cuentas, ya sea a través de la aplicación móvil o la plataforma web.

“Una vez más se cayó @interbank y esta vez figura que me han debitado por una operación que nunca se dio, y es la segunda vez que me pasa”, señaló un usuario en X. Otro cliente se quejó diciendo: “No puedo acceder ni por la app de banca móvil, ni por la web. ¿Qué hago?”.

Por otro lado, usuarios en Facebook también manifestaron su malestar: “A cada rato viene fallando la app”, comentó uno. “Otra vez se cayeron los sistemas. No puedo hacer pagos, no me llega la clave dinámica”, indicó otro. “Nuevamente falla todo, ya qué cólera… en serio”, expresó un tercer usuario.

Hasta el momento, Interbank no ha emitido una respuesta oficial sobre las causas de la caída.