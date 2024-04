A unos padres le han arrebatado la tranquilidad, y es que desde el sábado desconocen el paradero de su menor hija de tan solo 15 años. La joven estudiante desapareció tras salir a correr por el distrito de Villa María del Triunfo.

Los progenitores están sumamente preocupados porque nadie tiene noticias de ella, ni sus amigos del colegio. El último día que la vieron salió con una mochila, pero no sospecharon nada, ya que ahí solía llevar su ropa para cambiarse.

“Nosotros la fuimos a buscar y ya no estaba. Desde ese día no tenemos información de ella. Su profesora me dice que estaba normal, alegre, que estaba participando en clases”, comentó la madre de la menor a Buenos días Perú.

Los familiares de la estudiante, que responde al nombre de Aimar Naysha Dayhira Pampa Alanoca, temen que un hombre la tenga retenida contra su voluntad.

“Por favor, regresa, no te vamos a hacer nada, hijita. Yo pienso que ella se ha deprimido y alguien le ha dicho que la va a apoyar . Yo tengo miedo que la tengan contra su voluntad. Además, yo solo quiero ver a mi hija y dejo todo el caso”, pidió una adolorida mamá.