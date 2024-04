Cámaras de seguridad captaron a un sujeto lanzando un artefacto explosivo en una vivienda de tres pisos, ubicada en la cooperativa Primavera, en Comas. La dueña del inmueble sospecha que el padre de sus hijos estaría involucrado en este ataque, pues asegura que no es víctima de extorsión.

De acuerdo a la afectada, identificada como Rosa Andrade, no es la primera vez que le ocurre un hecho similar tras denunciar a su expareja, quien responde al nombre de Omar Cáceres, por violencia familiar.

“Yo sospecho del papá de mis hijos, Omar Cáceres, porque desde que lo denuncié por violencia en el 2022 me han sucedido cosas. Cuando salió la demanda de alimentos, se habrá enojado y mandó a quemar el negocio de mi papá”, dijo en diálogo con América Noticias.

MIRA EL VIDEO Madre de familia señala a ex pareja como culpable de ataque

Este ataque ocurrió cuando Andrade se encontraba junto a sus hijos en la sala de su inmueble. Solo se reportaron daños materiales, pues ninguna persona salió herida.

Andrade reveló que ella y sus hijos tienen medidas de protección, pero no se sienten seguros. Pues la Fiscalía le instaló un botón de pánico que le avise a la PNP sobre algún ataque, pero este no funciona en Lima Norte.

“El Ministerio Público me dio un botón de pánico, pero en el Cono Norte no funciona. El señor que me activó el botón de pánico me dijo que solamente funciona por el Centro de Lima y alrededores. En el Cono Norte no porque no había un convenio entre la municipalidad y la comisaría”, señala.

Tras este hecho, la madre de familia asegura que está dispuesta a irse del país si la situación no se soluciona. Además, espera que las autoridades los ayude.