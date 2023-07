Homenaje a Queen

Los icónicos éxitos de la banda británica Queen resonarán en el Auditorio Camacho del Británico en una experiencia coral única traída por el coro del Británico. Se interpretará exitosos temas como “Bohemian Rhapsody”, “We will rock you”, “I want to break free” y más. La presentación es este viernes en la Av. Javier Prado Este 4661, Santiago de Surco. Ingreso gratuito, capacidad limitada.

7 de julio