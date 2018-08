Disney no volvería a contratar a James Gunn tras su despido

El despido de James Gunn por parte de Disney ha dado muchísimo de qué hablar en los tiempos recientes, sobre todo porque su separación se produce poco antes del inicio de las grabaciones de "Guardianes de la Galaxia 3", cinta que iba a ser dirigida por el cineasta.

Los actores de esta serie de películas recientemente han publicado una carta colectiva pidiendo que Gunn vuelva a formar parte del proyecto, pero no parece que Marvel –empresa subsidiaria de Disney– tenga en sus planes volver a contratar al director.

Según reporta Variety, varias fuentes cercanas a la compañía han afirmado que en los tiempos de #MeeToo sería algo inaceptable volver a admitir a James Gunn, más si se tiene en cuenta la imagen familiar que sus películas buscan transmitir. Como se recuerda, el cineasta fue separado luego de que se dieran a conocer algunos 'tuits' que publicó hace una década, en los que hacía bromas con respecto a temas como la violación y la pedofilia.

"No veo a Disney contratándolo de nuevo", dijo una de las fuentes. "Esos 'tuits' eran demasiado horribles y Disney tiene un estándar distinto a otros estudios", añadió la misma fuente.

No es un detalle menor el hecho de que quienes aprobaran el despido del cineasta fueran Alan Horn y Bob Iger, presidente y director ejecutivo de Disney, respectivamente. Con las cabezas de la compañía siendo los responsables de la separación de James Gunn, parece muy difícil que el pedido del reparto de "Guardianes de la Galaxia" tenga algún efecto.

De hecho, los informantes de Variety señalan que la empresa reconoce que los actores no han llegado al extremos de amenazar con no participar en más películas si es que Gunn no es restablecido como director. De hecho, los contratos de larga duración de los actores plantean un escenario legal poco favorecedor si es que decidieran declararse en rebeldía.

De momento, se desconoce quién asumirá las funciones de James Gunn en "Guardianes de la Galaxia 3", teniendo en cuenta que el guion ya estaba listo. Directores que actualmente trabajan con Marvel como Jon Favreau, Taika Waititi o los hermanos Russo parecen descartados debido a los proyectos en los que están involucrados actualmente.

DATO

James Gunn dirigió las dos primeras películas de "Guardianes de la Galaxia". Al igual que en las dos entregas previas, el director también estuvo a cargo del guion del próximo largometraje.