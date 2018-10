Miss Perú 2019: Anyella Grados ganó la corona del certamen de belleza

Miss Perú Universo 2019 congregó a 50 candidatas de diferentes regiones de nuestro país. Con un mensaje de respaldo a las víctimas de cáncer de mama y de prevención ante el terrible mal, se desarrolló el evento de belleza que eligió a la representante de La Libertad, Anyella Grados, como su reina.

El concurso se desarrolló en el Teatro Municipal y Latina fue el responsable de la transmisión en directo.

SOBRE EL CONCURSO

Recordemos que el año pasado las candidatas al certamen debelleza organizado por Jessica Newton utilizaron un segmento de la ceremonia para hablar de temas como el feminicidio y así generar un impacto en los televidentes.

El jurado de esta edición estuvo conformado por los internacionales Gisselle Reyes (capacitadora de misses), José Forteza (editor senior de Condé Nast México y Latinoamérica) e Inés María Calero (tercera finalista en Miss Universo 1987).

Por parte del jurado nacional, estuvieron Paola Dellepiane (Miss Perú 1995), Valeria Piazza (Miss Perú 2016), Magdyel Ugaz, Lady Guillén, Deyvis Orosco, la ex voleibolista Cecilia Tait, entre otros.

La cuota musical de la gala estuvo a cargo de los cantantes venezolanos Jonathan Moly y Chyno Miranda.

COMPARTE SU POSTURA

​ Sobre el caso de la modelo transgénero Ángela Ponce, Newton se ha mostrado a favor de su participación en el próximo Miss Universo 2019. "Estas personas, además de lidiar con un problema personal, que es no haber nacido en el cuerpo del género en el que se sienten, tienen que enfrentar estos ataques y críticas. [...] Creo que tenemos que empezar a abrir las puertas a todos. Hay que recordar que nosotros no solo somos cuerpo, somos seres humanos", expresó la ex reina de belleza de 52 años en una reciente entrevista.

Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, apoya a la modelo transgénero que será parte de Miss Universo.