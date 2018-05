BTS estrena hoy su esperado tercer álbum "Love Yourself: Tear"

BTS estrenó este 18 de mayo "Love Yourself: Tear", el tercer álbum de estudio de su carrera y continuación de su exitoso EP "Her" de 2017. Además de su nuevo videoclip, ya disponible en YouTube, el nuevo material de las estrellas K-Pop se encuentra a la venta de forma física como también digital vía iTunes, Spotify y demás plataformas.

(Foto: Twitter)

De 11 canciones, el disco incluye "Singularity", track interpretado por V y parte del tráiler de anticipo al disco, además de una nueva colaboración con Steve Aoki en el tema "Undelivered Truth". También se encuentran "Airplane pt. 2", extensión del single solista de J-Hope, y "134340", cuyo título es la designación numérica de Plutón.

"轉 Tear" es el más oscuro sucesor de "承 Her" en la serie "Love Yourself", que arrancó con el clip "Highlight reel 起承轉結", el cual muestra una aparente continuación de su serie previa "The Most Beautiful Moment in Life". Siendo '起' la introducción, '承' la acción, '轉' el clímax y '結' la conclusión, el video "Euphoria: Theme of Love Yourself 起 Wonder" liberado en abril, con un track interpretado por Jungkook y ausente del nuevo disco, sería parte del inicio.

El grupo hará el estreno mundial en TV de su nuevo sencillo "Fake Love" en el escenario de los Billboard Music Awards 2018, donde además compiten al premio a Top Artista Social, mismo que ganaron el año anterior. BTS también tendrá el 24 de mayo el nuevo "Mnet: BTS Comeback Show Highlight Reel", similar al que grabaron para "Love Yourself: Her" y que estuvo disponible para streaming vía Viki.

BTS además realizó una presentación en el show de Ellen DeGeneres a emitirse este 25 de mayo, y una comentada actuación en el show de James Corden de fecha por confirmarse. Posteriormente iniciarán su gira "Love Yourself World Tour", con 14 fechas en Estados Unidos y Canadá completamente agotadas, y con más destinos por revelarse.