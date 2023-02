Muerdo es un artista que pertenece a las calles. El cantante español nacido bajo el nombre de Pascual Cantero, ha conseguido posicionarse en el género de autor gracias al compromiso con sus valores y su amor por Latinoamérica. Crecido en un entorno campesino, nutrió su música inspirado en los sonidos de la naturaleza, y construyó sus letras influenciado por la reivindicación de lo rural y la justicia social.

Con cinco álbumes y más de una década de trayectoria musical, el artista regresa al Perú este 1 y 2 de marzo con su tour Gira y Cambia Todo. Su íntimo concierto repasará sus más grandes éxitos en los que combina ritmos latinos y sonidos urbanos actuales. El recinto escogido es el Teatro Antonio Banderas del Centro Español de la Av. Salaverry. Las entradas están disponibles en Joinnus.

— En su momento, te pronunciaste por medio de la música sobre las protestas sociales en Chile y Colombia. ¿Sueles tener un proceso de investigación antes de escribir una canción?

Suelo informarme, aunque evito hacer alusión directa a un conflicto en concreto. Pero cuando sí tengo que manifestar mi opinión sobre un conflicto social o situación política, me gusta informarme. De hecho, es por esa razón por la que todavía no me he pronunciado con contundencia sobre la situación actual que vive Perú; porque no tengo la información necesaria para crear una opinión sólida. Tengo pendiente verme con algunos amigos cuando llegue a Lima para conocer realmente lo que está sucediendo. Aunque lo puedo intuir, no me aventuraré a dar una opinión cuando no tenga un conocimiento sólido.

— ¿Tus seguidores peruanos te están exigiendo que te pronuncies al respecto?

Sí, no te voy a engañar, me lo han exigido y me parece lógico. Creo que los artistas que tenemos influencia internacional en este tipo de conflictos podemos ayudar en visibilizar lo que está sucediendo y es una responsabilidad, sobre todo cuando hay muertes, represión y una situación de urgencia. Es normal que el público de esos lugares te pida un pronunciamiento para que haya visibilidad y yo trato de estar ahí; pero también es cierto que no me gusta manifestarme antes de conocer la situación. Entonces, espero que las canciones que ya he realizado sirvan de consuelo, motivación e inspiración para la lucha. Por ahora no me pude informar porque no he tenido tiempo, lo cual es una lamentable característica del capitalismo y de las formas de vida actuales.

El año pasado, Muerdo celebró diez años de trayectoria artística. / Alejandro Benitez

— ¿Y qué opinas de que artistas más comerciales intenten desligarse de los problemas sociales?

Me parece que cuando tenemos un gran altavoz, también tenemos un gran poder. Sea en la radio o en las redes sociales, el poder entraña la responsabilidad de darle voz a las personas que nunca tuvieron la oportunidad. Respeto profundamente otras concepciones de la música y del arte, pero a mí sí me gusta que mis canciones sean una herramienta de transformación social.

— En varias ocasiones mencionaste a Manu Chao como referente porque justamente comparten la visión de cómo debe ser la música.

Sí, admiro mucho su libertad. Es una persona que estuvo muy dentro y muy alto en la industria, aun así, supo liberarse de todo eso y volver a ser la persona que le gusta tocando en la calle, en un bar o en cualquier lugar donde pudiera poner su música al servicio de la evolución social y no al servicio de marcas. Muchas veces cuando estás trabajando en la industria mainstream, los escenarios en los que te paras le pertenecen a marcas, pero Manu supo desencadenarse de todo eso y hacer lo que realmente le hace feliz.

— ¿Encontraremos a Muerdo cantando en alguna plaza de Lima?

Es probable que sí, todo depende del tiempo. Esta semana haré algo muy loco, que es estar en tres países en una misma semana. No suelo hacerlo porque generalmente me gusta aclimatarme con la energía de la ciudad, conectarme con amigos, compositores, artistas y activistas, para que así la experiencia de inmersión sea plena. Entonces, va a estar difícil, pero lo voy a intentar, porque creo que es un momento en el que tenemos que estar en la calle porque hay una pulsión social fuerte y yo quiero estar ahí; aunque es verdad que por temas de seguridad hay que tener cuidado.

Yo no tengo la ambición de llegar al mainstream o de ser famoso, nunca la tuve. Muerdo, cantautor.

— Visitaste el país con anterioridad, ¿tienes amigos artistas aquí con los que deseas colaborar?

Conozco un poco la escena, y de hecho estoy en vías de hacer una colaboración con Laguna Pai, que es una banda de reggae que admiro mucho y me encanta. También hice una colaboración con Lorena Blume, una cantautora excelente. Tengo amistad con Lalá, también una cantautora muy linda, de buenos valores. Los Mirlos de Perú también me parecen unos genios salvajes.

— En algún momento comentaste que no te gustaría llenar grandes estadios, que solo con mil personas te sentías satisfecho. ¿Esa decisión te permite vivir de la música?

Sí, vivo de la música. Tengo ese privilegio desde hace ya varios años por lo que no tengo la ambición de crecer todo el tiempo y a toda costa. Eso es algo muy común en nuestra profesión, muchos artistas quieren llenar el recinto más grande todo el rato y esos objetivos son interminables, uno nunca se sacia. Yo no tengo la ambición de llegar al mainstream o de ser famoso, nunca la tuve. Me parece que ya es bastante privilegio poder vivir de esto, trabajar en 10 países distintos que me dan de comer y que, sobre todo, me alimentan el alma.

— ¿Y cuáles son tus ambiciones personales, como Pascal?

Pues mira, quisiera tener un terrenito lejos de la ciudad, construirme una casita y vivir rodeado de árboles con huertos y animales. Me encantaría tener algo así en España, así como en La Guajira de Colombia, en las tierras cordobesas de la Argentina y otros lugares más. Quisiera compartirlos esos espacios con la gente desde aquel lugar dar amor al mundo.

— ¿Nos adelantas qué estás preparas para el show que brindarás en el Perú?

Estoy viniendo con la celebración que hicimos el año pasado por los 10 años de “Flores, viento y Fuego”. Ya hemos lanzado varias canciones, pero aún faltan otros tres temas por salir a la luz. Entonces, estamos trabajando en un repertorio que es muy divertido, ya que incluye todas las canciones más escuchadas de Muerdo, como “Lejos de la Ciudad Claridad”, “Vas a Encontrarte”, “No Me Quieras Mal”, “Invisible” y “A Volar”; es genial porque le daremos a la gente lo que quiere. Cuando presentas un álbum nuevo también es maravilloso, pero te la juegas un poco más porque tienes que tocar canciones que la gente todavía no ha escuchado tanto o canciones que quizás no esperaban. En este caso, vamos sin presión y es un show muy lindo porque la gente cantará todo de principio a fin.