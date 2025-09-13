La Teletón 2025 continúa sumando gestos de solidaridad en todo el país. Al cierre de su segundo día de actividades, la recaudación alcanzó S/ 4 114 971, poco más de la mitad de la meta nacional de S/ 8 054 927, que permitirá financiar terapias y servicios especializados para niñas y niños con discapacidad.

En esta segunda jornada, además, el BCP anunció que entre las 09:15 p.m. y las 10:15 p.m., todas las donaciones que se realicen a través de los canales BCP —Yape, Banca Móvil y cuentas BCP— serán duplicadas por el banco hasta un millón de soles.

La jornada, transmitida por América Televisión y TV Perú, arrancó el último viernes 12 de septiembre con emotivos testimonios de vida y presentaciones artísticas. En sus primeras horas, la colecta registró más de S/ 1,6 millones, cifra que reflejó el compromiso de los peruanos con esta causa.

Entre las donaciones más destacadas figura la realizada por la Policía Nacional, que entregó S/ 432 560,60, el aporte más alto revelado hasta el momento. Asimismo, uno de los momentos más simbólicos lo protagonizó José Luis ‘Puma’ Carranza, quien obsequió a Diago Alburqueque —niño embajador de la Teletón 2025— una camiseta autografiada por todo el plantel de Universitario de Deportes.

El primer día estuvo marcado por los relatos de Jesús Díaz, Ariana Macalupú y Kristell Quispe, jóvenes que mostraron cómo el acceso a tratamientos y acompañamiento transformó sus vidas. Estas historias buscan reforzar el mensaje de esperanza que inspira a miles de familias beneficiarias.

Detalles del evento benéfico. (Foto: Joel Alonso)

Llamado a la solidaridad

“Hoy queremos hablarle al corazón de cada peruano: sin su solidaridad no podremos alcanzar la meta. Las niñas y niños de la Teletón dependen de estas terapias para caminar, hablar o simplemente tener una mejor calidad de vida. No dejemos que sus sueños se detengan”, señaló Sergio León, gerente general de la Fundación Teletón.

La campaña se vive también en distintas regiones del país. Cusco, Piura, Iquitos y Chiclayo realizaron conciertos, ferias y actividades culturales para motivar la participación ciudadana.

La conducción principal está a cargo de Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, quienes reiteraron que cada aporte, sin importar el monto, suma en la meta de más de S/ 8 millones que busca hacer posible la rehabilitación y la inclusión de miles de niñas y niños en el Perú.