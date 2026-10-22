Horóscopo de HOY, jueves 22 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: mostrará su capacidad y gente influyente elogiará cada meta alcanzada. Amor: su encanto no pasará desapercibido en el entorno y alguien se lo hará saber.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su temperamento paciente ayudará en acciones tomadas bajo impulsos. Amor: un encuentro fortuito comenzará siendo un juego interesante pero efímero.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: llegará la oportunidad tan esperada y su talento para el éxito fluirá. Amor: surgirán momentos que crearán la situación romántica soñada con cierta persona.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas para cuidar los logros y controlar gastos; será elogiado. Amor: la relación podría resentirse por actitudes obstinadas, pero alguien se rectificará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: gastos crecientes demandarán iniciativas inteligentes y un cambio de rumbo. Amor: una situación confusa podría ser motivo para que la relación pierda armonía.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento para aplicar su creatividad en el trabajo y lo lucirá con éxito. Amor: la relación adoptará cambios que darán una perspectiva optimista para el futuro.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: luchará por un rumbo en el proyecto que no es perfecto pero le gusta. Amor: optará por una dura verdad antes de creer en un bienestar efímero para la relación.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá argumentos valiosos ante los que minimizan sus logros. Amor: su buen ánimo para escuchar y comprender atraerá la simpatía de alguien especial.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: circunstancias poco usuales le ayudarán a alcanzar metas. Amor: su encanto resultará de gran atractivo para cierta persona y un romance surgirá.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: disipará dudas y tomará iniciativas inteligentes para crecer. Amor: una situación confusa podría alterar la armonía en la relación, pero se resolverá.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una de sus ideas menos trabajadas será perfecta para mostrar avances. Amor: en un encuentro descubrirá afinidades con la persona menos imaginada.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: alguien traerá una propuesta que no le convence y pronto le darán la razón. Amor: los sentimientos se expresarán con intensidad y surgirá un nuevo comienzo.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MOTIVADA POR LAS SITUACIONES ROMÁNTICAS Y EL DISFRUTE DE LA VIDA SOCIAL.
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