Horóscopo de hoy, viernes 13 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, viernes 13 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, viernes 13 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su capacidad será la clave para hacer avanzar un proyecto de gran potencial. Amor: querrá dejar de lado un compromiso para concretar un deseado encuentro.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: a medida que se afianza y se maneja con seguridad, todo marchará bien. Amor: alguien le contará parte de su vida y un secreto; pronto comenzará a enamorarse.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: tareas en crecimiento le llevarán a convocar colegas experimentados. Amor: momento agradable en la pareja en la que los aspectos positivos aumentarán.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: una diferencia de criterio generará discusiones pero su argumento vencerá. Amor: surgirán circunstancias favorables para encontrarse con la persona que anhela.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente amenaza con convertirse en un problema, pero lo resolverá. Amor: dulces vivencias reforzarán la relación e indicarán que se avecina otra etapa.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: cierto entorno trabará los negocios o proyectos por exigencias excesivas. Amor: un cambio sugerido a su pareja provocará sorpresa pero aumentará el encanto.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: fallas de comunicación alterarán el rumbo, pero tomará iniciativas. Amor: una expareja deambula con cierto misterio en su entorno; momento para estar alerta.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto que otros apartaron y tendrá razón. Amor: reconocerá a la persona que enciende la calidez y con la que construirá una relación.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: las dificultades le templarán el carácter y las resuelve con precisión. Amor: su encanto impactará en alguien que cree distante o inaccesible; posible romance.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: no verá bien que alguien tome atajos para alcanzar ciertas metas. Amor: su encanto generará que alguien tome iniciativas audaces para concretar una cita.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: iniciará un negocio o proyecto novedoso que atraerá gente interesada. Amor: reprochará que hay decisiones que no se toman y son urgentes y necesarias.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: no es momento para escuchar las habladurías sino de actuar; todo mejorará. Amor: un romance iniciará si genera el ambiente más propicio y se anima a hablar.

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