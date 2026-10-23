Horóscopo de hoy, viernes 23 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, viernes 23 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, viernes 23 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su creatividad para proponer cambios positivos hará que lleguen beneficios. Amor: su encanto se destacará en un encuentro y una propuesta romántica surgirá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará inesperados atajos para resolver problemas creados por otra gente. Amor: se enterará que alguien atractivo oculta una relación que a veces niega.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se aburrirá en reuniones con escasos resultados y se avecina un brillante logro. Amor: no será buena idea discutir por todo en la relación y se lo demostrarán.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su intuición le acercará una oportunidad que no se repetirá; éxitos. Amor: surgirán agradables momentos íntimos que impulsarán el compromiso en la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se producirán condiciones ventajosas para nuevos negocios o proyectos demorados. Amor: momento para sanar heridas y apostar por la madurez y la armonía en la relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: estará conforme con el entorno pero no dejará pasar los errores. Amor: un malentendido provocará incomodidad en la relación pero todo será aclarado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: con buenas actitudes dará confianza al entorno y todos podrán mejorar. Amor: una adversidad pondrá a la pareja frente a una disyuntiva difícil de resolver.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: menos impulsividad le llevará a obtener resultados con beneficios. Amor: una reunión familiar se convertirá en excusa para encontrarse con alguien.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada pero resolverá con éxito los problemas. Amor: momento para trabajar en la pareja aquellas heridas que aún no cierran.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alguien querrá poner trabas a su avance pero las sorteará. Amor: evitará que un conflicto escale hasta convertirse en un problema para la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente será un escollo en su trabajo diario, pero lo resolverá. Amor: el afecto hacia una persona vibrará en la sintonía más deseada para una relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no tendrá dudas cuando quiera proponer cambios y tendrá logros increíbles. Amor: surgirá una fuerte calidez en la pareja y todo lo que sea deseado se hará realidad.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MALHUMORADA PERO VULNERABLE. SIEMPRE SE REFUGIA TRAS SU MAL HUMOR.

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