La nueva edición del Ani-May ha sido catalogada como la más grande hasta la fecha debido a su programación y las sorpresas que tiene para los fanáticos del anime. La celebración global anual organizada por Crunchyroll y dedicada a festejar la cultura del anime durante todo este mes empezó la llegada de “Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze” a streaming, el estreno de “That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Azure Sea” en los cines de Estados Unidos y el lanzamiento del episodio adicional de “My Hero Academia”.

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Pero no es lo único por lo que destaca este evento. Además de lanzamientos exclusivos, colaboraciones en videojuegos y eventos comunitarios, se incluye una serie de sesiones especiales de visionado gratuito que se emitirán a lo largo del de mayo de 2026. Durante todo el mes, sin suscripción premium a Crunchyroll, los fans podrán ver títulos seleccionados gracias a las watch parties semanales que la plataforma de streaming realizará en YouTube y Twitch.

La primera semana del Ani-May 2026, del 2 y 9 de mayo de 2026, los fans del anime podrán disfrutar de episodios de “Sentenced to Be a Hero”, “Black Clover”, “Solo Leveling”, “Wistoria: Wand and Sword”, “Hell’s Paradise” y “Jujutsu Kaisen” completamente gratis. ¿Qué títulos llegan la segunda semana?

Yoichi Isagi, un joven delantero que busca evolucionar su juego y mentalidad para sobrevivir a la intensa competencia, es el protagonista de “Blue Lock” (Foto: 8-bit)

LOS ANIMES QUE PODRÁS VER GRATIS DEL 9 AL 16 DE MAYO POR EL ANI-MAY 2026

Mientras la primera semana del Ani-May 2026 incluyó animes de acción, la segunda semana está dedicada a los animes deportivos, así que el principal representante es, sin duda, “Blue Lock”.

No debes olvidar que, esta es la programación completa:

Semana 1 (Acción): 2 de mayo.

Semana 2 (Sports): 9 de mayo.

Semana 3 (Fantasía/Isekai): 16 de mayo.

Semana 4 (Shojo): 23 de mayo.

Joyas del catálogo: 30 de mayo.

Respecto a los animes que podrás ver la segunda semana del evento además de “Blue Lock”, esta es la lista completa:

Blue Lock

Haikyu!!

Aoashi

Ace of the Diamond

Yowamushi Pedal

El anime "Haikyu!! se centra en el trabajo en equipo, la superación personal y la intensa rivalidad entre Hinata y Tobio Kageyama (Foto: Toho)

Basado en la serie de manga escrita por Muneyuki Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura, “Blue Lock” es un anime deportivo de fútbol con toques de battle royale centrado en crear al delantero más egoísta y genial del mundo después del fracaso de Japón en el Mundial 2018. El protagonista es Yoichi Isagi, un joven delantero que busca evolucionar su juego y mentalidad para sobrevivir a la intensa competencia.

Mientras que Shoyo Hinata, un estudiante de preparatoria que, a pesar de su baja estatura, sueña con convertirse en un gran jugador de voleibol, es el protagonista de “Haikyu!!”, anime basado en el manga escrito e ilustrado por Haruichi Furudate. Esta serie no solo se enfoca en los protagonistas, sino también en las historias y motivaciones de los equipos rivales.

“Ace of the Diamond” se centra en Eijun Sawamura, un lanzador zurdo con pitcheos inusuales que se une a una prestigiosa preparatoria de béisbol en Tokio. El anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuji Terajima sigue el duro camino, su preparación y entrenamiento, rivalidad y superación.

El ciclismo de ruta es el deporte central de “Yowamushi Pedal”, que narra la historia de Sakamichi Onoda, un estudiante tímido y otaku que, tras entrar a la preparatoria, descubre su talento oculto para el ciclismo competitivo gracias a su increíble resistencia física y perseverancia.

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