Después de que Arthur quedara en estado crítico, Benimaru Shinmon se enfrentara a su doble y Shinra Kusakabe regresara como el Salvador en el vigésimo segundo episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force”, sin duda, los fanáticos cuentan los días para conocer del destino de sus personajes favoritos del anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo. Con el final cada vez más cerca, los momentos de tensión aumentan y se esperan grandes momentos del material original. Entonces, ¿cuándo se estrenará el siguiente capítulo?

En “Hero Resurrected” (3x22), mientras todos se preguntan si el Gran Cataclismo ha terminado, la luna se precipita hacia la Tierra. Sin embargo, Shinra sale de Adolla y la patea de vuelta al espacio. Con esto queda preparado el escenario para la batalla final. Aunque Arthur queda en estado crítico, su victoria cambió el rumbo de la lucha..

Por otro lado, Kurono y Joker luchan contra sus dobles, y emerge el “demonio más poderoso”. Además se revela que la verdadera Iris está atrapada dentro del reactor Amaterasu y la que conocemos es una doppelganger.

Shinra Kusakabe regresó en el episodio 22 de la tercera y última temporada de "Fire Force" y prepara el escenario para el gran final (Foto: David Production)

FECHA DE ESTRENO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 23

El vigésimo tercer episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenará el viernes 20 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 23?

Los últimos episodios de la tercera temporada de “Fire Force” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 23?

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:30 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:30 p.m. España 6:30 p.m.

TRÁILER DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 23

¿QUÉ PASARÁ EN “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 23?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial del episodio 23 de la tercera y última temporada de “Fire Force”, no obstante, los avances revelan que Shinra y Sho Kusakabe se enfrentarán a Haumea en el mundo de Adolla. Esta batalla podría determinar el destino de la humanidad.

Además, se espera que el nuevo capitulo revele más detalles sobre el sufrimiento de Haumea, quien ha pasado su vida absorbiendo la desesperación colectiva. Probablemente, eso es lo que la motiva a completar el Gran Cataclismo.

Shinra y Sho Kusakabe se enfrentan a Haumea en el episodio 23 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

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