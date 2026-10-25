¡Atención, SPOILERS ! El desenlace de la cuarta temporada de “Lupin” dejó a gran parte de sus espectadores con las manos en la cabeza. Y es que si bien el ladrón de guante blanco que interpreta Omar Sy volvió a las pantallas con un plan que prometía calma, todo terminó convertido en un drama familiar con secretos y hasta un disparo que casi nadie vio venir. Así, si ya disfrutaste de los ocho episodios de esta entrega de la serie de Netflix, seguro tienes varias preguntas pendientes, como qué empuja a Raoul (Théo Christine) a darle la espalda a su padre y qué le sucede a Assane Diop en la última escena. Entonces, si quieres saber qué pasó exactamente, este final explicado es para ti.

Vale precisar que la Parte 4 de la producción se ubica cuatro años después de la anterior tanda de capítulos. Aquí, Assane cumple su condena y planea viajar a Senegal con su hijo Raoul apenas salga.

Sin embargo, cuando aparece un imitador que anuncia dos robos simultáneos en museos de Aviñón y París, las autoridades culpan a nuestro protagonista. Por lo tanto, él escapa de prisión para limpiar su nombre.

Antes de continuar, mira un resumen de la serie francesa de Netflix:

¿QUIÉN ES EL FALSO LUPIN?

Para sorpresa de muchos, la impostora es Adèle Kapoor (Laïka Blanc-Francard), la mismísima hija de Assane y Juliette Pellegrini (Clotilde Hesme).

Resulta que a ella la enviaron a un orfanato en Inglaterra tras nacer, mientras a su mamá le dijeron que el bebé no había sobrevivido.

Y, en la historia, Adèle se disfraza de Lupin para llamar la atención de su padre y para robar las Joyas de la Corona, un tesoro que cuatro familias, conocidas como los Guardianes, vigilan desde hace generaciones.

¿POR QUÉ RAOUL TRAICIONA A ASSANE?

Eventualmente, en el final de esta entrega, Assane cree que sus dos hijos están secuestrados por Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) y acepta entregar las Joyas de la Corona francesas.

No obstante, pronto descubre que el secuestro fue montado por el propio Raoul.

¿Y por qué el chico traiciona a Assane? Pues, por desgracia, él se siente desatendido por un padre que siempre prioriza sus planes.

Y la llegada de Adèle intensifica esa sensación, dado que Assane construye con ella un vínculo que el muchacho nunca sintió como suyo.

Entonces, Pellegrini aprovecha ese vacío para sumarlo a su plan. De esta manera, el enemigo histórico de Assane se alía con su hijo y ambos se marchan juntos en un helicóptero.

¿ASSANE MUERE AL FINAL DE “LUPIN” - TEMPORADA 4?

Cabe resaltar que, cuando la policía dispara contra el helicóptero, Assane se lanza frente a Raoul y recibe una bala en el pecho.

Tras esto, Claire (Ludivine Sagnier), Benjamin (Antoine Gouy), Juliette y Adèle corren hacia él, pero la temporada cierra sin confirmar si sobrevive.

En ese sentido, una eventual quinta entrega de la ficción deberá resolver si nuestro protagonista sigue con vida y si Raoul puede encontrar el camino de regreso hacia él.

Y es que, incluso con Assane vivo, el conflicto de fondo seguiría en pie, ya que el chico todavía necesita un padre en quien confiar.

Por otro lado, queda por saber si el muchacho seguirá del lado de Pellegrini, dado que el enojo que lo llevó a unirse a él también podría hacerlo cambiar de postura más adelante.

Además, la imagen de su padre sangrando en el suelo mientras el helicóptero despega difícilmente lo deje tranquilo.

Por último, las consecuencias del robo y el rol de los Guardianes son otros terrenos posibles para futuras tramas.

Y a ti, ¿te entusiasma la idea de ver más episodios del show televisivo?

Un disparo contra Assane Diop desencadena el momento clave del final de la temporada 4 de la serie francesa "Lupin" (Foto: Gaumont Télévision / Netflix)

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