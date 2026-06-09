La nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, marca un hito histórico al ser la primera coorganizada por tres naciones y la primera en expandirse a 48 selecciones nacionales. Cada país ha realizado distintas campañas y colaboraciones para animar a su respectiva selección. Por ejemplo, Japón ha recurrido al anime para apoyar a su equipo en este importante evento deportivo. La serie elegida fue “One Piece”.

“One Piece”, popular y longeva franquicia que narra las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven cuyo cuerpo adquiere propiedades de goma tras comer accidentalmente una Fruta del Diablo y que su sueño es encontrar un legendario tesoro para convertirse en el Rey de los Piratas, es uno de los animes que ha colaborado con la Samurai Blue, como se el conoce a la selección de fútbol de Japón.

El sobrenombre de los Samuráis Azules hace referencia a la milenaria cultura guerrera de su país y al característico color azul de su uniforme, el cual comenzó a utilizarse popularmente en la década de 1930. A este equipo también se le conoce como la Escuadra Nipona o el equipo del Sol Naciente.

El video entrelaza de forma dinámica imágenes reales de las jugadas históricas más épicas del equipo de Japón con paneles icónicos del manga de "One Piece" (Foto: Toei Animation)

LA COLABORACIÓN DE “ONE PIECE” CON LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL 2026

“One Piece” y la selección nacional de fútbol de Japón presentaron una colaboración especial previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de un video promocional de un minuto titulado “To Our Highest Peak” (“Hacia nuestra cima más alta”).

El clip incluye varias escenas memorables del manga de Eiichiro Oda e imágenes de los Samurai Blue a lo largo de los años. Al final del video se muestra una ilustración de Monkey D. Luffy con el uniforme de la selección de Japón, su icónico sombrero de paja, pero en color azul, y un balón de fútbol.

El video se estrenó el 31 de mayo de 2026 a través del canal oficial de YouTube de “One Piece” y JFA TV y estará disponible hasta el 31 de agosto.

El emotivo video conecta el sueño de toda la vida de Monkey D. Luffy de convertirse en el Rey de los Piratas con la ambición de Japón de alcanzar la cima del fútbol mundial, es decir, compara el espíritu de superación del manga con el reto que enfrenta la selección japonesa en el Mundial 2026.

Anteriormente, Eiichiro Oda dedicó un mensaje a los Samurai Blue: “Aquellos que aspiran a ser los mejores del mundo atraerán a compañeros que también aspiran a ser los mejores del mundo. Por eso, nosotros en “One Piece” nunca nos reiremos del sueño del Equipo Nacional de Fútbol de Japón. Porque creemos verdaderamente en el día en que Japón se convierta en el rey del mundo. ¡¡Vamos!! Hacia nuestra cima más alta."

Otra colaboración anime con los Samurai Blue

En medio de la celebración del décimo aniversario de “My Hero Academia”, que empezó el 3 de abril de 2026, se publicó un crossover especial con la selección nacional de fútbol de Japón antes de la Copa Mundial de la FIFA y del estreno del corto “I Am a Hero Too”.

En el póster promocional de “My Hero Academia × Samurai Blue” aparecen cinco personajes populares vistiendo la indumentaria oficial de Japón diseñada por Adidas para el año 2026.

Cada personaje tiene asignado un número oficial que refleja su rol y personalidad en el campo de juego. Deku tiene el #10 (Foto: TOHO Animation)

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