Descubre cuáles son los horarios y las despensas disponibles en las fechas indicadas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Descubre cuáles son los horarios y las despensas disponibles en las fechas indicadas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A pocos días de iniciar una nueva semana, los podrán acceder a . Desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de junio, los habitantes de distintas comunidades podrán acercarse a cientos de despensas para que reciban productos perecibles y no perecibles; sin embargo, es crucial conocer los horarios y los centros de distribución. En ese contexto, esta nota quiere facilitarte dicha información.

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En tiempos recientes, cientos de habitantes del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ presentan complicaciones económicas cada mes; por lo tanto, no dudarían en aceptar cualquier ayuda que les permita aliviar sus gastos.

Es así que distintos bancos de alimentos —tales como Central Texas Food, North Texas Food Bank, South Texas Food Bank, entre otros— tienen la intención de repartir recursos nutritivos a los habitantes.

Los interesados pueden recibir productos no perecederos, frutas, verduras, cereales, lácteos, carnes, entre otros. La finalidad es que cada habitante reciba recursos que les permita mantener una buena alimentación.

La finalidad de esta ayuda es aliviar la carga económica de cientos de residentes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
La finalidad de esta ayuda es aliviar la carga económica de cientos de residentes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y despensas disponibles en Texas del 15 al 18 de junio

  • Lunes 15 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St., Houston, TX 770098:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
DWC Gratitude House1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.08 a.m. a 5 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
  • Martes 16 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St., Houston, TX 770098:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
DWC Gratitude House1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.08 a.m. a 5 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
  • Miércoles 17 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St., Houston, TX 770098:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
DWC Gratitude House1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.08 a.m. a 5 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
  • Jueves 18 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St., Houston, TX 770098:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
DWC Gratitude House1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.08 a.m. a 5 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Los beneficiados pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en estas entregas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los beneficiados pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en estas entregas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso consideres que estas despensas están lejanas a tu hogar, puedes ingresar a los sitios web de , y . Con solo ingresar tu dirección domiciliaria, código postal o la ciudad donde vives, cada sistema te arrojará las opciones más cercanas.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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