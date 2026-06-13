A pocos días de iniciar una nueva semana, los residentes de Texas podrán acceder a alimentos gratis. Desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de junio, los habitantes de distintas comunidades podrán acercarse a cientos de despensas para que reciban productos perecibles y no perecibles; sin embargo, es crucial conocer los horarios y los centros de distribución. En ese contexto, esta nota quiere facilitarte dicha información.
En tiempos recientes, cientos de habitantes del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ presentan complicaciones económicas cada mes; por lo tanto, no dudarían en aceptar cualquier ayuda que les permita aliviar sus gastos.
Es así que distintos bancos de alimentos —tales como Central Texas Food, North Texas Food Bank, South Texas Food Bank, entre otros— tienen la intención de repartir recursos nutritivos a los habitantes.
Los interesados pueden recibir productos no perecederos, frutas, verduras, cereales, lácteos, carnes, entre otros. La finalidad es que cada habitante reciba recursos que les permita mantener una buena alimentación.
Horarios y despensas disponibles en Texas del 15 al 18 de junio
- Lunes 15 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St., Houston, TX 77009
|8:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
|DWC Gratitude House
|1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.0
|8 a.m. a 5 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
- Martes 16 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St., Houston, TX 77009
|8:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
|DWC Gratitude House
|1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.0
|8 a.m. a 5 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Miércoles 17 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St., Houston, TX 77009
|8:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
|DWC Gratitude House
|1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.0
|8 a.m. a 5 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Jueves 18 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St., Houston, TX 77009
|8:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
|DWC Gratitude House
|1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.0
|8 a.m. a 5 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
En caso consideres que estas despensas están lejanas a tu hogar, puedes ingresar a los sitios web de Central Texas Food, North Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Con solo ingresar tu dirección domiciliaria, código postal o la ciudad donde vives, cada sistema te arrojará las opciones más cercanas.
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