Si el dinero no te alcanza por el alto costo de vida y has tenido que ajustar tus gastos, hay una buena noticia para ti: esta semana llega un cheque de estímulo de US$1,000. Esta ayuda económica busca aliviar, al menos en parte, la presión que muchos hogares sienten por el aumento de los precios en alimentos, vivienda y servicios básicos. Sin embargo, no todos los ciudadanos en Estados Unidos podrán recibirlo, solo quienes viven en un estado específico y cumplan con ciertos requisitos que fueron establecidos por las autoridades locales. Se trata de un apoyo focalizado, pensado para beneficiar a un grupo determinado de residentes. ¿A cuál nos referimos y quiénes califican para este pago? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

¿EN QUÉ ESTADO SE ENTREGARÁ EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,000 EN EE.UU.?

Alaska es el estado donde los residentes que calificaron recibirán US$1,000, el 16 de abril de 2026. Aunque muchas veces lo consideran como un cheque de estímulo, lo cierto es que es un dividendo anual financiado por las ganancias de inversiones vinculadas a sus recursos naturales; es decir, no forma parte de un programa federal, sino estatal.

Se trata del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) de Alaska, que es un pago anual en efectivo que el estado entrega a la mayoría de sus residentes elegibles. Proviene de un fondo soberano que se financia, principalmente, con las ganancias de la explotación de petróleo y otras inversiones dentro de su jurisdicción.

¿Cómo se calcula?

Cada año se calcula el monto del dividendo según el rendimiento del fondo y las reglas vigentes, y se reparte de forma individual a las personas que cumplen requisitos como: residencia permanente en Alaska, haber vivido allí durante todo el año base y no tener ciertas condenas o restricciones legales.

Cheque de US$1,000 para residentes de EE.UU. este 16 de abril (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS US$1,000 DEL PFD DE ALASKA?

Para poder optar a un dividendo del Fondo Permanente de Alaska de 2025, debes cumplir determinados requisitos:

Ser residente de Alaska durante todo el último año.

En la fecha en que solicitó el Dividendo del Fondo Permanente de 2025, tuvo la intención de seguir siendo residente de Alaska indefinidamente.

No ha reclamado la residencia en ningún otro estado o país ni ha obtenido ningún beneficio como resultado de una reclamación de residencia en otro estado o país en ningún momento desde el 31 de diciembre de 2023.

No haber tenido una condena por delito grave en 2024, no haber sido encarcelado como resultado de una condena por delito grave o delito menor en Alaska.

Si estuviste ausente de Alaska por más de 180 días, tu ausencia fue por una ausencia permitida.

Estuviste físicamente presente en Alaska durante al menos 72 horas consecutivas en algún momento de 2023 o 2024.

¿EL MONTO DEL DIVIDENDO ES EL MISMO TODOS LOS AÑOS?

El importe del Dividendo del Fondo Permanente para 2025 es de US$1,000 por residente elegible, pero en comparación al año anterior disminuyó, pues el que correspondía a 2024 pagó US$1,702.

Por lo tanto, la cantidad varía cada año en función de los ingresos del petróleo, el rendimiento de las inversiones y las decisiones legislativas.

CALENDARIO DE PAGOS 2025

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado de “Elegible-No Pagado” el 11 de marzo de 2026, se distribuyeron el 19 de marzo de 2026.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado de “Elegible-No Pagado” el 8 de abril de 2026, se distribuirán el 16 de abril de 2026.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado de “Elegible - No Pagado” el 13 de mayo de 2026, se distribuirán el 21 de mayo de 2026.

¿CÓMO VERIFICAR EL ESTADO DE TU SOLICITUD?

Para comprobar el estado de tu solicitud, solamente debes seleccionar “myPFD”.

Asegúrate de que tu dirección esté actualizada en tu solicitud.

Si firmaste electrónicamente tu solicitud de PFD, puedes iniciar sesión en myPFD y actualizar tu dirección en línea o bien puedes completar el formulario de cambio de dirección y entregarlo en una de sus oficinas.

Miles de residentes de Alaska esperan recibir el cheque de estímulo que corresponde al Dividendo del Fondo Permanente (PFD) (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando ChatGPT) / Jairo Rúa

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