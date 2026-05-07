Como acto de solidaridad, Illinois entregará alimentos gratis a sus residentes desde el 8 al 10 de mayo. Distintas despensas serán capaces de repartir distintos productos nutritivos para que las familias con escasos recursos económicos accedan y puedan disfrutar de un plato de comida en sus mesas. En caso quieras aprovechar este beneficio o conoces a alguien que lo necesita, te invito a leer los siguientes párrafos para que sepas más detalles al respecto.
Semana tras semana, el estado realiza la entrega de estos productos nutritivos para aliviar la carga económica de cientos de familias. Lo mejor de esta iniciativa es que solo bastará con presentar un documento de identificación en ciertos casos.
Para esta oportunidad, Northern Illinois Food Bank realizará la distribución de estos alimentos nutritivos a decenas de despensas y éstas se encargarán de otorgar los alimentos a la personas que necesitan. A continuación, sabrás los puntos de entrega y los horarios.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 8 al 10 de mayo
VIERNES 8 DE MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria,IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin,IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Multicultural Food Pantry of Peoria
|2610 W Nebraska Ave, West Peoria,IL 61604
|6:30 a 7:30 p.m.
|Salvation Army Citadel
|2903 W Nebraska, Peoria,IL 61604
|9 a.m. a 12 p.m.
|Redeemer Lutheran
|6801 N Allen Road, Peoria,IL 61614
|9 a 11 a.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|School Street Food Pantry
|211 N School Street, Normal, IL 61761
|4 a 6 p.m.
|Worn Again Too
|104 E Main, Heyworth, IL 61745
|10 a.m. a 5 p.m.
|St. Mary’s Food Pantry
|140 N 2nd Ave, Canton, IL 61520
|8:30 a 10:30 a.m.
|Mission of Hope Food Pantry
|1102 State Route 97, Havana, IL 62644
|10 a.m. a 12 p.m.
|Streatorland Community Food Pantry
|210 N Wasson St, Streator, IL 61364
|9 a 10:30 a.m.
|Bureau County Food Pantry
|1019 N Main St, Princeton, IL 61356
|9 a 11:30 a.m.
SÁBADO 9 DE MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|Bibleway COGIC
|460 N Chestnut, Pulaski, IL, 62964
|10 a.m. a 2 p.m.
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville,IL, 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Community Harvest
|1901 S Fourth Ave, Morton, IL, 61550
|10 a.m. a 12 p.m.
|Neighborhood Ministries
|3201 NE Madison, Peoria, IL, 61603
|11 a.m. a 1 p.m.
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL, 61548
|9 a.m. a 12 p.m
|First United Methodist
|116 Perry, Peoria,IL 61603
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Bread of Life Food Pantry
|2018 W Kellogg Ave, Peoria,IL 61604
|3 a 5 p.m.
|East Bluff Community Center
|512 East Kansas St, Peoria,IL 61603
|8:30 a.m. a 12 p.m.
|House of Worship Church
|1321 W Lincoln Ave, Peoria,IL 61605
|10 a.m. a 12 p.m.
|Heaven’s View
|602 W Richmond, Peoria,IL 61606
|11 a.m. a 1 p.m.
|White Rose Fellowship Food Pan
|414 S Main Street, Bellevue,IL 61604
|4 a 5 p.m.
|Anglican Charities
|7561 W Lancaster, Bartonville, IL 61607
|9 a 11 a.m.
|St. Vincent Food Pantry-Bloomington
|705 N Roosevelt, Bloomington, IL 61701
|9 a 11 a.m.
|Emmanuel’s Warehouse
|108 N. Adams, Manito, IL 61546
|8 a.m. a 12 p.m.
|The Pantry
|2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 61704
|10 a.m. a 12 p.m.
|Koinonia Food Pantry
|405 North Washington Street, Lacon, IL 61540
|7 a.m. a 12 p.m.
|Worn Again Too
|104 E Main, Heyworth, IL 61745
|10 a.m. a 3 p.m.
|Livingston Cty Community Pantry
|420 N Plum Street, Pontiac, IL 61764
|10 a.m. a 12 p.m.
|Putnam County Food Pantry
|103 N Church St, Granville, IL 61326
|8:30 a 10:30 a.m.
En caso no hayas identificado un punto de entrega de alimentos gratis cerca a tu hogar, te invito a que ingreses a este ENLACE. Bastará que coloques tu código postal y conocerás qué despensas puedes visitar para que accedas a dichos productos.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí