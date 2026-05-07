La entrega de alimentos gratis beneficia a la personas de escasos recursos de Illinois. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Como acto de solidaridad, Illinois entregará a sus residentes desde el 8 al 10 de mayo. Distintas despensas serán capaces de repartir distintos productos nutritivos para que las familias con escasos recursos económicos accedan y puedan disfrutar de un plato de comida en sus mesas. En caso quieras aprovechar este beneficio o conoces a alguien que lo necesita, te invito a leer los siguientes párrafos para que sepas más detalles al respecto.

Semana tras semana, el estado realiza la entrega de estos productos nutritivos para aliviar la carga económica de cientos de familias. Lo mejor de esta iniciativa es que solo bastará con presentar un documento de identificación en ciertos casos.

Para esta oportunidad, realizará la distribución de estos alimentos nutritivos a decenas de despensas y éstas se encargarán de otorgar los alimentos a la personas que necesitan. A continuación, sabrás los puntos de entrega y los horarios.

Las despensas de Illinois entregan comida gratuita para cualquier persona que la necesite. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 8 al 10 de mayo

VIERNES 8 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria,IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin,IL 615548:30 a 11 a.m.
Multicultural Food Pantry of Peoria2610 W Nebraska Ave, West Peoria,IL 616046:30 a 7:30 p.m.
Salvation Army Citadel2903 W Nebraska, Peoria,IL 616049 a.m. a 12 p.m.
Redeemer Lutheran6801 N Allen Road, Peoria,IL 616149 a 11 a.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.
School Street Food Pantry211 N School Street, Normal, IL 617614 a 6 p.m.
Worn Again Too104 E Main, Heyworth, IL 6174510 a.m. a 5 p.m.
St. Mary’s Food Pantry140 N 2nd Ave, Canton, IL 615208:30 a 10:30 a.m.
Mission of Hope Food Pantry1102 State Route 97, Havana, IL 6264410 a.m. a 12 p.m.
Streatorland Community Food Pantry210 N Wasson St, Streator, IL 613649 a 10:30 a.m.
Bureau County Food Pantry1019 N Main St, Princeton, IL 61356 9 a 11:30 a.m.
Fíjate correctamente en los puntos de entrega y en los horarios para que no tengas inconvenientes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
SÁBADO 9 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
Bibleway COGIC460 N Chestnut, Pulaski, IL, 6296410 a.m. a 2 p.m.
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville,IL, 618329 a.m. a 3 p.m.
Community Harvest1901 S Fourth Ave, Morton, IL, 6155010 a.m. a 12 p.m.
Neighborhood Ministries3201 NE Madison, Peoria, IL, 6160311 a.m. a 1 p.m.
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL, 615489 a.m. a 12 p.m
First United Methodist116 Perry, Peoria,IL 6160311:30 a.m. a 1 p.m.
Bread of Life Food Pantry2018 W Kellogg Ave, Peoria,IL 616043 a 5 p.m.
East Bluff Community Center512 East Kansas St, Peoria,IL 616038:30 a.m. a 12 p.m.
House of Worship Church1321 W Lincoln Ave, Peoria,IL 6160510 a.m. a 12 p.m.
Heaven’s View602 W Richmond, Peoria,IL 6160611 a.m. a 1 p.m.
White Rose Fellowship Food Pan414 S Main Street, Bellevue,IL 616044 a 5 p.m.
Anglican Charities7561 W Lancaster, Bartonville, IL 616079 a 11 a.m.
St. Vincent Food Pantry-Bloomington705 N Roosevelt, Bloomington, IL 617019 a 11 a.m.
Emmanuel’s Warehouse108 N. Adams, Manito, IL 615468 a.m. a 12 p.m.
The Pantry2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 6170410 a.m. a 12 p.m.
Koinonia Food Pantry405 North Washington Street, Lacon, IL 615407 a.m. a 12 p.m.
Worn Again Too104 E Main, Heyworth, IL 6174510 a.m. a 3 p.m.
Livingston Cty Community Pantry420 N Plum Street, Pontiac, IL 6176410 a.m. a 12 p.m.
Putnam County Food Pantry103 N Church St, Granville, IL 61326 8:30 a 10:30 a.m.

En caso no hayas identificado un punto de entrega de alimentos gratis cerca a tu hogar, te invito a que ingreses a este . Bastará que coloques tu código postal y conocerás qué despensas puedes visitar para que accedas a dichos productos.

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

