Cuando llega la jubilación, muchas personas mayores revisan cómo quedará su situación financiera. Ante el temor de que el dinero ya no alcance como cuando trabajaban, algunas consideran buscar un empleo; sin embargo, otras no desean volver al mercado laboral, pero sí necesitan generar ingresos. A continuación, 5 maneras de obtener dinero durante la jubilación sin tener un trabajo secundario.

No hace falta un ‘side job’ para mejorar tus finanzas: tu casa, tu Seguro Social y tus ahorros de jubilación pueden trabajar a tu favor (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

ASÍ PODRÁS OBTENER INGRESOS DURANTE LA JUBILACIÓN SIN UN TRABAJO SECUNDARIO

A continuación, 5 manera de ganar dinero durante tu jubilación sin que tengas un trabajo secundario. La lista fue realizada por GoBankingRates.

1. Tu propiedad conviértela en ingresos pasivos

Si ya cuentas con una propiedad de alquiler, esa renta puede convertirse en una fuente estable de dinero extra para la jubilación y ayudarte a mantener un estilo de vida más cómodo, casi como si tuvieras un pequeño negocio. Si no quieres lidiar con reparaciones, cobros y trato directo con inquilinos, puedes contratar una empresa que administre la propiedad a cambio de una parte de los ingresos, ganando tranquilidad y tiempo libre.

Incluso sin tener un inmueble exclusivamente de alquiler, es posible generar ingresos pasivos aprovechando el espacio que no usas en tu propia casa. Muchos jubilados viven en viviendas grandes ahora que los hijos se fueron, por lo que alquilar una o dos habitaciones sin uso puede aportar dinero extra sin necesidad de asumir un trabajo de tiempo completo.

2. Piensa bien cuándo solicitar tu Seguro Social

Elegir bien cuándo quieres recibir tu Seguro Social será fundamental, pues tendrá repercusiones los años que estés jubilado. Por ejemplo, si lo solicitaste a los 62 años, el dinero que obtendrás no será mucho comparado con lo que podrías cobrar si lo pediste a los 70. Por ello, se recomienda esperar algunos años más y no adelantarte.

También es importante considerar el beneficio de tu pareja. Incluso si el cónyuge no trabajó, puede recibir una prestación como tal de hasta el 50% del monto que le corresponde al trabajador principal.

La Administración del Seguro Social se encarga de pagar la pensión a los jubilados en Estados Unidos (Foto: Pexels)

3. Usa tus pensiones y ahorros de jubilación

Si trabajaste muchos años en una empresa tradicional, es posible que cuentes con una pensión, aunque hoy ya no sean tan comunes. Si la tienes, es una excelente noticia, ya que suelen ser una de las fuentes de ingreso más estables en la jubilación, pues duran toda la vida gracias a tus aportes.

Si no cuentas con pensión, lo más probable es que hayas ahorrado en un 401(k), una IRA u otro plan de jubilación, y ahora que ya no trabajas es momento de poner en práctica tu estrategia de retiros. La idea es combinar de forma equilibrada lo que sacas de estos planes con lo que recibes del Seguro Social, pensiones, rentas de propiedades u otros ingresos. También debes considerar los impuestos: ciertos retiros pueden aumentar tanto tus ingresos que hagan tributable una parte de tu Seguro Social, y es importante que el ritmo al que usas tus fondos te alcance para toda la jubilación.

4. Aprovecha el capital de tu vivienda

Aprovechar el valor acumulado en tu casa puede ser una forma de conseguir dinero extra en la jubilación, sobre todo si ya pagaste la hipoteca o debes muy poco. Una opción es pedir un préstamo o una línea de crédito usando la vivienda como garantía, lo que te permite obtener efectivo para gastos grandes o emergencias sin tocar de inmediato tus ahorros de jubilación.

Sin embargo, no todos estos productos funcionan igual ni son convenientes para todas las personas. Antes de decidir, conviene hablar con un asesor financiero o fiscal que te ayude a entender bien los costos, riesgos y posibles desventajas, especialmente en el caso de las hipotecas inversas.

5. Mudarte a un lugar menos costoso

Otra forma de obtener o cuidar tus ingresos durante la jubilación es mudarte a una zona menos costosa, una práctica denominada “arbitraje geográfico”, con la que podrás mantener tu estilo de vida, pero sin gastar tanto.

No solo debes analizar mudarte de un estado a otro, también puedes hacerlo a un país, donde el costo de vida no es mayor.

Si piensas mudarte tras tu jubilación, debes ser consciente de que debes analizar varios aspectos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!