El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó este miércoles a los líderes de la Unión Europea a suministrar defensa aérea y armamento para que su país pueda repeler los ataques “terroristas” de Rusia.

“Esto sólo puede detenerse mediante la defensa aérea, mediante sistemas específicos como Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS… Sistemas que ustedes tienen. Son necesarios en Ucrania ahora mismo, necesarios para impedir que (el presidente ruso, Vladímir) Putin use métodos terroristas”, dijo Zelensky en una intervención por videoconferencia en la cumbre que reúne hoy y mañana a los líderes de la UE en Bruselas.

Según su discurso, facilitado por el Consejo Europeo, Zelensky recalcó que la “necesidad clave actual” de Ucrania es “la necesidad de defensa aérea”.

En Ucrania, dijo, “en nuestra parte de Europa, lamentablemente no tenemos el nivel de defensa que todos vimos en Medio Oriente hace unos días. Cuando gracias al poder combinado de los aliados lograron derribar casi todos los misiles y drones que atacaban a Israel” desde Irán.

“Nuestro cielo ucraniano y el cielo de nuestros vecinos merecen la misma seguridad”, señaló Zelensky.

A continuación, el presidente ucraniano subrayó la segunda “cuestión clave” de esta guerra: “Cuanto mayores sean nuestras capacidades de ataque, más pronto los ocupantes rusos se verán obligados a abandonar el territorio soberano de Ucrania. Y, por lo tanto, se verán obligados a dejar en paz a cada uno de sus vecinos y a toda Europa”, subrayó.

Por tanto, pidió a los líderes europeos que tomen medidas para facilitar más armamento a Ucrania.

Agradeció al canciller alemán, Olaf Scholz, su “eficiencia” por la decisión de enviar de forma “urgente” un sistema de misiles Patriot a su país.

“Sin embargo, tenemos una necesidad mayor. Rusia ya ha destruido casi toda nuestra generación de energía térmica. Las represas y los equipos de las centrales hidroeléctricas, así como la infraestructura de gas, son objeto de ataques terroristas”, señaló.

“Rusia no renuncia al chantaje radiológico y, en particular, sigue jugando brutalmente con la seguridad de la central nuclear de Zaporizhzhia. No descartamos que la infraestructura de nuestras otras plantas de energía nuclear y redes de distribución también estén amenazadas por el terrorismo ruso”, añadió.

El presidente ucraniano advirtió que necesitan proyectiles para artillería, vehículos y drones para ayudar a su ejercito a mantener las líneas del frente, en el que Rusia presiona y se están “moviendo gradualmente”.

“Putin ahora espera tener éxito en su contraofensiva, y la única razón de esta esperanza es la escasez de armas para nuestros soldados”, subrayó.

Volodymyr Zelensky agradeció todas las iniciativas a favor de Ucrania puestas en marcha por la Unión Europea pero, “desgraciadamente, todavía no hemos visto millones de proyectiles de artillería procedentes de la Unión Europea de los que se ha hablado tanto”, lamentó.

En este sentido, pidió a los jefes de Estado y de gobierno de la UE que “aceleren la implementación” de los acuerdos, “tanto en materia de suministros y producción conjunta de armas y municiones como en la financiación de proyectos relevantes”.

Por último, solicitó apoyo especial de la UE para restaurar la generación y distribución normal de electricidad después de los ataques rusos.

Y en ámbito político, Zelensky pidió que “la Unión Europea cumpla lo que ha prometido, y nuestro pueblo necesita que Ucrania se acerque a su membresía plena”.

Por ello, consideró que “junio es el momento adecuado para iniciar negociaciones con Ucrania sobre su membresía”.