El ministro británico de Exteriores, David Cameron, defendió este jueves las sanciones que su país ha impuesto de forma coordinada con Estados Unidos a responsables militares de Irán, que calificó como un “mensaje” de apoyo a Israel.

En declaraciones a los medios en Roma, adonde viajó para participar en la reunión de ministros de Exteriores del G7, Cameron consideró lo “correcto” que el Reino Unido adopte sanciones junto a sus socios, como ha hecho hoy al imponer castigos sobre 13 personas y entidades iraníes.

“El comportamiento de Irán es inaceptable y es correcto que los países se reúnan en el G7 y lo expresen, no solo por lo que Irán está haciendo, sino también como un mensaje a Israel de que queremos jugar nuestro papel en una estrategia coordinada que aborde la agresión de Irán”, señaló.

Además, consideró que no solo los países occidentales, sino otros muchos, tienen una “posición muy clara” acerca de la no proliferación nuclear y no aceptan que Irán se haga con armamento atómico, algo para lo que Londres trabaja en cooperación con la Agencia de la Energía Atómica (OIEA).

Respecto al conflicto en Ucrania, el jefe de la diplomacia británica arguyó que se están realizando progresos para armar mejor al Ejército ucraniano, para lo que Kiev necesita “más munición y más defensas aéreas”.

Cameron reiteró la intención de usar los activos congelados rusos para financiar la defensa ucraniana, por lo que es “importante alcanzar un acuerdo entre los aliados”.

“No tengo dudas de que encontraremos una forma, pero tendremos que ser creativos y tendremos que ser flexibles”, señaló, tras considerar que la invasión rusa de Ucrania es “el acto más claro de mi vida”: “No recuerdo un país invadiendo ilegalmente otro”, zanjó.