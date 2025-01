La tregua debe entrar en vigor el domingo, una vez que sea aprobada por el Gabinete de Netanyahu, que tiene problemas con algunos ministros extremistas que integran su coalición y que se oponen al pacto. Esta primera etapa del alto el fuego durará 42 días.

El papel clave de Steve Witkoff

El inversor inmobiliario Steve Witkoff en el último día de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, el 18 de julio de 2024. (Foto por ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

De acuerdo con el diario israelí Haaretz, la intervención de la nueva administración estadounidense, “encabezada por el agresivo enviado de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, revivió las negociaciones con Hamás sobre los rehenes”.

Haaretz aseguró que la noche del viernes, Witkoff llamó desde Qatar para informar a los asistentes de Netanyahu que llegaría a Israel la tarde del sábado. Los asistentes le explicaron, de forma cortés, que eso sería en el medio de Shabat, pero que el primer ministro estaría encantado de reunirse con él ese sábado al terminar el día de descanso.

El medio israelí agregó que Witkoff les explicó en un inglés crudo que no le interesaba que fuese Shabat.

Netanyahu terminó apareciendo en su oficina para una reunión oficial con Witkoff, quien luego regresó a Qatar para cerrar el acuerdo anunciado el miércoles.

En los hechos, según Haaretz, Witkoff terminó forzando a Israel a aceptar un plan que Netanyahu había rechazado de manera reiterada a lo largo de los últimos seis meses.

“Hamás no ha cedido en su posición de que la libertad de los rehenes debe estar condicionada a la liberación de prisioneros palestinos (esa es la parte fácil), y a una retirada completa de Israel de Gaza (la difícil). Netanyahu había rechazado esta última condición, y así nació el acuerdo parcial propuesto por Egipto”, señaló Haaretz.

Agregó que inicialmente se hablaba de un acuerdo humanitario limitado. De manera progresiva se agregaron más condiciones, hasta que se convirtió en una propuesta ambiciosa con definiciones claras: liberación de rehenes, nuevos arreglos regionales y retirada completa de Israel. El Corredor Filadelfia, la franja que divide Gaza de Egipto, que Netanyahu denominó “el pilar de la existencia de Israel” y de la cual sus tropas no iban a retirarse para mantener la existencia del Estado, forma parte del acuerdo. A pedido de Egipto, Israel se retirará completamente del corredor en la primera fase.

Las familias de los soldados israelíes caídos en Gaza cerca de ataúdes simulados cubiertos con banderas de Israel durante una protesta contra el acuerdo de alto el fuego con Hamás, frente a la Corte Suprema en Jerusalén, el 16 de enero de 2025. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).

Más de 400 soldados israelíes

han muerto en el territorio palestino desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre del 2023

Haaretz indicó que ahora la maquinaria de propaganda de Netanyahu está difundiendo la narrativa de que no le había quedado opción que aceptar el acuerdo, que todo es culpa de Trump.

El diario sostuvo que Israel ya percibe un cambio en las reglas del juego con Washington, que rompió el estancamiento en las negociaciones de los rehenes. Indicó que de forma inusual, la administración saliente de Joe Biden permitió que Witkoff lidere el proceso, bajo el argumento de que cualquier obligación que Estados Unidos asuma recaerá sobre el futuro presidente Trump, y no sobre Biden.

De todas formas, la administración Biden también celebró el miércoles el acuerdo como un logro de su gestión.

La cooperación entre las administraciones de Biden y Trump fue “casi sin precedentes”, dijo a CNN un alto funcionario del gobierno del demócrata después de que se cerrara el acuerdo.

De manera oficial, Brett McGurk era el negociador en Medio Oriente del presidente Biden. Él llevaba semanas en Doha con la esperanza de lograr un acuerdo definitivo, indicó CNN. En los últimos días se le unió Steve Witkoff, para dar el último empujón.

Palestinos reaccionan tras el acuerdo de alto el fuego con Israel, este miércoles en Deir al Balah, centro de la Franja de Gaza. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER). / MOHAMMED SABER

CNN también dijo que a la conversación del sábado entre Netanyahu y Witkoff se unió McGurk por teléfono.

“Si McGurk se centró principalmente en los parámetros del acuerdo, Witkoff se encargó de hacer hincapié en el deseo de Trump de que el acuerdo estuviese cerrado para el día de la toma de posesión (lunes 20 de enero)”, precisó CNN.

Tras anunciarse el acuerdo, Trump también se atribuyó el mérito.

La guerra en Gaza entre Israel y Hamás estalló después del ataque lanzado por los islamistas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Ese día, los palestinos mataron a 1.210 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 251.

Thimes of Israel informó que se cree que 94 de los 251 rehenes secuestrados permanecen en Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 34 personas cuyas muertes han sido confirmadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El único alto el fuego alcanzado hasta la fecha se dio noviembre del 2023, cuando se canjearon 105 rehenes por 240 presos palestinos.

Trump y la presión a Netanyahu

Benjamin Netanyahu y Donald Trump. (Fotos de Jim WATSON y JEFF KOWALSKY / AFP). / JIM WATSON JEFF KOWALSKY

El analista internacional Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, le dijo a El Comercio que el acuerdo es una buena noticia, pero que se debe ser consciente de sus limitaciones, pues no se sabe hasta dónde puede aguantar la tregua y, lo más importante, qué viene después de esta primera fase.

Banús recordó que en varias ocasiones, en el último momento se rompieron negociaciones cuando ya todo estaba listo para la firma de las partes. “Ha costado mucho. Recuerdo que en noviembre del año pasado, ya estaba listo el acuerdo, pero se frustró de nuevo”.

El analista destacó no solo la participación en las negociaciones del enviado de Biden, también resaltó el trabajo clave de Steve Witkoff, el representante de la futura administración de Trump.

“Lo curioso es que el negociador encargado por Trump es un multimillonario, empresario sin ninguna experiencia diplomática, pero se ve que es un buen negociador”, manifestó Banús.

Sobre Netanyahu, sostuvo que “está claro que es un personaje absolutamente compacto, terco, que además tiene presiones dentro del propio país, y que efectivamente cede solo ante una presión muy extrema, que es la que parece que ha ejercido Estados Unidos”.

El jueves, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, amenazó con dejar el gobierno de coalición de Netanyahu si este no se compromete a reanudar la guerra en Gaza “inmediatamente después” del fin de la primera fase del acuerdo.

Sobre este punto, Banús cree que si ello sucede, Trump buscará salvar el acuerdo y enviará a algún emisario a presionar a los israelíes

“Trump lo que quiere es que se acabe esa guerra, porque a él le interesa centrarse en su obsesión geopolítica donde ve dos enemigos: Rusia y China. Lo demás para él es como decir ‘no me molesten a mí con pequeñeces’. Entonces, esa es su línea, por eso también dijo ‘yo acabaré con esto’, refiriéndose a la guerra en Gaza. No creo que esté muy dispuesto a que le entretengan mucho tiempo más con estos asuntos que para él no son prioritarios. Su verdadero interés está en lo ya mencionado, en Groenlandia, el Canal de Panamá, entre otros asuntos”, explicó Banús.

Así será la primera fase de 42 días

El entierro del periodista palestino Ahmed Al-Shayah, quien fue asesinado durante un ataque israelí en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (Foto de BASHAR TALEB / AFP). / BASHAR TALEB

El intercambio de rehenes por prisioneros

En la primera fase del acuerdo, Hamás debe liberar a 33 rehenes retenidos en Gaza a cambio de la excarcelación de 1.000 prisioneros palestinos recluidos en Israel, que no estuvieron involucrados en el ataque del 7 de octubre del 2023. Esta etapa durará 42 días. Así será el intercambio:

Los 9 rehenes enfermos y heridos de la lista de 33 serán liberados a cambio de la libertad de 110 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua.

Los ancianos (hombres mayores de 50 años) de la lista de 33 serán liberados a cambio de una clave de intercambio de 1 por 3 condenados a cadena perpetua más 1 por 27 con otras condenas.

Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, quienes fueron secuestrados por Hamás en el 2014 y 2015, serán liberados según la clave de intercambio de 1 por 30 prisioneros, más 47 palestinos que fueron liberados en el conocido como acuerdo por el soldado Guilad Shalit en el 2011 y que posteriormente fueron detenidos.

en el 2011 y que posteriormente fueron detenidos. Cada una de las cinco mujeres soldados israelíes que son rehenes serán liberadas a cambio de 50 prisioneros palestinos, incluidos 30 presos que cumplen cadena perpetua.

Varios de los prisioneros palestinos serán liberados en el extranjero o en Gaza, según listas acordadas entre ambas partes.

Automóviles de la ONU circulan por una carretera a lo largo del corredor Filadelfia, una estrecha zona de amortiguación a lo largo de la frontera entre la Franja de Gaza con Egipto, el 14 de enero de 2024.(Foto de Mahmud Hams / AFP). / MAHMUD HAMS

Corredor Filadelfia:

Israel reducirá de manera gradual la presencia de sus tropas en el denominado Corredor Filadelfia , en la frontera con Egipto.

, en la frontera con Egipto. Tras la última liberación de rehenes de la primera etapa, el día 42, las fuerzas israelíes comenzarán su retirada total del Corredor Filadelfia y la completarán a más tardar el día 50.

Paso fronterizo de Rafah:

El cruce de Rafah estará listo para el traslado de civiles y heridos tras la liberación de todas las mujeres rehenes (civiles y soldados).

Las fuerzas israelíes se desplegarán nuevamente alrededor del cruce de Rafah según los mapas adjuntos en el acuerdo.

Salida de civiles enfermos y heridos:

A todos los civiles palestinos enfermos y heridos se les permitirá cruzar a través de Rafah, según la sección 12 del acuerdo.

Retorno de desplazados internos desarmados (Corredor de Netzarim):

El día 7 de la primera fase del acuerdo, los desplazados internos podrán regresar al norte de Gaza sin llevar armas por la calle Rashid. El día 22, también podrán regresar al norte por la calle Saladino.

El día 7, los vehículos y cualquier medio no peatonal podrá regresar al norte por el Corredor de Netzarim, después de una inspección vehicular que será realizada por una empresa privada que será determinada por los mediadores en sincronía con la parte israelí.

Ayuda humanitaria: