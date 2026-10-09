Monumentales retos y excelentes indicadores

Advertencia: esta columna no es apta para personas que tienen un estado de ánimo inestable y/o tendencia a deprimirse. Le recomendamos que, si ese es su caso, no la lea.

Acaba de salir la versión más reciente del Latinobarómetro, que viene haciendo encuestas desde 1995 a un conjunto de países de América Latina. En esta ocasión voy a comentar la percepción que tenemos los peruanos sobre una serie de temas y la voy a comparar con la de los demás encuestados. Vale aclarar que la información no concierne a este gobierno, puesto que las encuestas son previas a su inicio.

Empecemos por el tema que más nos preocupa. A saber, si se está avanzando algo en la lucha contra el crimen. A la pregunta de si su país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado, Chile, con 68 puntos porcentuales, encabeza la lista, seguido muy de cerca por el Perú, con 67.

Preguntados si su país está ganando la batalla al narcotráfico y al crimen organizado, el Perú queda en el último lugar –el más pesimista–, con solo 6% que piensa que sí. Más directo aún, preguntados si en el último año usted o alguien de su familia han sido víctimas de delitos, quedamos segundos entre los que responden que sí, con 32 puntos porcentuales, solo por debajo de Ecuador, que está violentamente castigado por el crimen (37).

Veamos el segundo tema que más nos importa: la corrupción. En eso somos campeones indiscutibles. Ante la pregunta de si considera que la lucha contra la corrupción en su país está avanzando, el Perú está en el último lugar de los países encuestados, con solo 18%. Hasta Venezuela, con un régimen podrido, está por encima nuestro.

Veamos ahora otros temas. Por ejemplo, la confianza en que los impuestos que pagamos se usarán bien (no solo los directos, sino los indirectos que, vía el IGV, no distinguen nivel de ingresos). Preguntados por el Latinobarómetro, adivinen quién encabeza la tabla de los que dicen que no, entre todos los encuestados. Acertaron: nosotros.

En otros asuntos de gran importancia, como el nivel de satisfacción con el funcionamiento de diferentes instituciones públicas, el Perú aparece penúltimo en la opinión sobre la educación pública (22%), solo después de la destrozada Venezuela (19%). Sobre la satisfacción con los hospitales, de nuevo los llaneros están en la lona (11%) y el Perú (16%) es el siguiente; un poquito por encima están Bolivia y Ecuador. Sobre el funcionamiento de la administración de justicia hay un empate entre tres, en orden de abajo a arriba: Venezuela, el Perú y Bolivia, con 10 puntos porcentuales cada uno. Finalmente, sobre la policía, los más críticos de la suya son Venezuela y Bolivia (12%), empatadas en el último puesto y ligeramente peor valoradas que la nuestra (13%).

Terminemos con una pregunta clave: ¿está usted de acuerdo con que el país va en una dirección correcta? Pues las respuestas para el Perú nos colocan en el último puesto. Menos pesimistas que nosotros están países pobres y hasta más castigados por todo tipo de problemas como Bolivia, Ecuador y Honduras.

Así es como nos sentimos. Pero podemos hacer una lectura diferente de todo lo anterior si lo vemos como un excelente indicador para medir cuánto avanzaremos, o no, en uno o dos años del gobierno de Keiko Fujimori.

Coda: cómo llamar –si no fraude– a una contienda electoral en la que a un candidato prohibido por la Constitución se le permita participar. Hecho que no cambiaría ya en ninguna circunstancia. Los responsables deben ser sancionados penalmente y el Congreso denunciarlos constitucionalmente.