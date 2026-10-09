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Monumentales retos y excelentes indicadores

“¿Está usted de acuerdo con que el país va en una dirección correcta? Las respuestas para el Perú nos colocan en el último puesto”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Advertencia: esta columna no es apta para personas que tienen un estado de ánimo inestable y/o tendencia a deprimirse. Le recomendamos que, si ese es su caso, no la lea.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.