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Padre Robert y León XIV, cumplieron su cometido

“El padre Robert y el papa León XIV han logrado su cometido en Uruguay, en Argentina y, principalmente, en el Perú”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    No ha sido raro escuchar en los últimos días a varias personas decir: “Yo no soy católico ni creo en la Iglesia, pero este Papa me ha movido”. León XIV, el Sumo Pontífice, no dejó de ser el padre Robert en ningún momento, y eso la gente lo sintió.

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