Padre Robert y León XIV, cumplieron su cometido

No ha sido raro escuchar en los últimos días a varias personas decir: “Yo no soy católico ni creo en la Iglesia, pero este Papa me ha movido”. León XIV, el Sumo Pontífice, no dejó de ser el padre Robert en ningún momento, y eso la gente lo sintió.

Con un rostro que siempre mostraba una tierna sonrisa o reflejaba una profunda emoción, a veces dejando caer alguna lágrima, supo acercarse siempre a todos, de lejos o de cerca, con sus gestos, con sus palabras, con sus manos, con bendiciones, o simplemente con su mirada. La personificación viva de la empatía.

El padre Robert, el hombre que eligió, conscientemente, al Perú como su patria, ha generado la admiración de todos al cumplir –a sus 71 años y luego de una intervención quirúrgica delicada– con todas sus promesas y las exigencias de un largo viaje que lo ha llevado, sin parar, desde la costa hasta los 3.400 metros de altura pasando por la selva, con una nutrida y exigente agenda, desde el amanecer hasta altas horas de la noche, con sol o en medio de la lluvia, lo que para cualquier persona, de menor edad incluso, hubiera sido agobiante y agotador.

El papa León XIV ha buscado llevar su mensaje y bendición a un pueblo católico, y a todos los sectores, que se volcaron a las calles buscando una esperanza y una palabra de afecto y aliento sin ser defraudados. El Santo Padre supo dejar un mensaje claro en cada alocución, con firmeza pero con delicadeza, con claridad pero con diplomacia, con profundidad pero con sencillez, sin dejarse instrumentalizar por aquellos sectores que no dejaron de enfrentarse y de querer polarizar. El Papa prefirió ponerse por encima de los sectores políticos en pugna y del gobierno y la Iglesia que siguen enfrentados, y dejó claro su mensaje pastoral y misionero, así como la posición de su pontificado en varios temas. Habló para todos y a la conciencia de todos.

El padre Robert y el papa León XIV han logrado su cometido en Uruguay, en Argentina y, principalmente, en el Perú. Ambos, con su sencillez y su influencia han movilizado la fe de los creyentes y de los no creyentes, y han puesto de relieve esa dimensión humana de la Iglesia que busca la unidad y la reconciliación, como también la justicia y el perdón.

En una de las transmisiones televisivas en Lima, una señora definía con total claridad lo que el padre Robert y León XIV generan: “Irradia humanidad”, dijo, y nada puede ser más cierto. Un ser humano excepcional, y un Papa de otra dimensión, que como acaba de decir el rey de España, Felipe VI, se ha convertido en una figura global excepcional, cuya influencia trasciende con creces los límites de la fe. Y es orgullosamente peruano, por decisión personal.

Ojalá nosotros no le fallemos, ni al padre Robert ni a León XIV.