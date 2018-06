Chan Chan: hallan corredor con murales de unos 700 años de antigüedad

Un corredor con murales en alto relieve fue descubierto en el Complejo Arqueológico Chan Chan, capital de la cultura Chimú, en el distrito trujillano de Huanchaco, región La Libertad. Este nuevo hallazgo fue presentado hoy por la ministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios.



El corredor está en Utzh An –antes Gran Chimú¬–, uno de los diez conjuntos amurallados que posee Chan Chan en sus más de 14 kilómetros cuadrados de extensión, a unos cinco kilómetros del Centro Histórico de Trujillo. Tiene una antigüedad de unos 700 años y los murales presentan decoraciones con motivos marinos.



Además, predominan escaques (cuadrados como de un tablero de ajedrez) y olas; y en la zona de acceso al corredor se registran representaciones del “animal lunar”, un símbolo mítico de las diferentes culturas prehispánicas de la costa y sierra norte del Perú, indicó Henry Gayoso Rullier, arqueólogo responsable del proyecto de restauración de los muros perimetrales del conjunto amurallado Utzh An.



“Los escaques podrían estar representando redes de pesca”, añadió Gayoso. El arqueólogo dijo que el corredor fue hallado hace dos semanas aproximadamente. “Tiene más o menos seis metros de ancho y una extensión de 50 metros. Aún hemos excavado la mitad del corredor (25 metros) y nos faltan bajar 1.5 metros para llegar al piso”, añadió.



Este corredor, precisó Gayoso, permite al acceso desde la calle hacia un espacio conocido como ‘Patio de las olas’. “Lo que estamos haciendo en este momento es restaurar los muros perimetrales del conjunto amurallado”, sostuvo.



Utzh An corresponde al momento medio del desarrollo de Chan Chan, aproximadamente entre los años 1.200 y 1.350, informó el Ministerio de Cultura. Además, abarca un área total de 218.000 metros cuadrados y, según Henry Gayoso, es el conjunto amurallado más grande de Chan Chan. “Pertenece al área urbana de todo el complejo arqueológico”, dijo el investigador.



Este proyecto de investigación se inició el 11 de abril y concluirá el 20 de diciembre de este año. Tiene un plazo de ejecución de ochos meses y el Estado invertirá S/ 1’874.704.00.



“Los proyectos de inversión como los que se impulsan en Chan Chan requieren de más recursos, por lo que necesitamos establecer alianzas estratégicas con el sector privado, los cuales han demostrado, como en el Museo de Cao, ser muy exitosos”, dijo la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, en Trujillo.



El conjunto amurallado Utzh An no está abierto al público. Aún se desconoce si se trató de un templo, una ciudadela o un palacio. No obstante, el arqueólogo Henry Gayoso presume que estuvo “regentado” por un personaje importante de la sociedad Chimú, su familia y una serie de oficiales, administrativos y personal de servicio.



“Se cree esto a partir de las investigaciones hechas en otros conjuntos arquitectónicos como Nik An –antes Tschudi y actualmente el único conjunto amurallado abierto al público–”, sostuvo Gayoso.



Por su parte, Alejandra Rengifo Chunga, conservadora responsable del conjunto amurallado Utzh An, detalló que más de 100 personas trabajan en la zona. “Todos los trabajos de conservación se iniciaron con las labores de investigación y arqueología”, informó a este Diario.