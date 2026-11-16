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Resumen

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El Papa León XIV viaja en el papamóvil camino a un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo el 13 de noviembre de 2026 | Foto: Tiziana FABI / AFP
El Papa León XIV viaja en el papamóvil camino a un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo el 13 de noviembre de 2026 | Foto: Tiziana FABI / AFP
/ TIZIANA FABI
Por Abby Ardiles

“Chiclayo llora la despedida de nuestro padre Roberto, del Papa León XIV”, comentó un comerciante mientras caminaba cerca del Parque Principal de Chiclayo. Minutos antes, Robert Prevost había salido de la casa episcopal, ubicada en el centro de la ciudad, rumbo a la base aérea. Nuevamente se despedía de Chiclayo, como lo hizo en 2023, cuando celebró su última misa en la Catedral de Santa María. Esta vez partía como el máximo representante de la Iglesia católica, después de dos días de actividades que lo llevaron por distintos puntos de Lambayeque y hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

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