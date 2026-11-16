“Chiclayo llora la despedida de nuestro padre Roberto, del Papa León XIV”, comentó un comerciante mientras caminaba cerca del Parque Principal de Chiclayo. Minutos antes, Robert Prevost había salido de la casa episcopal, ubicada en el centro de la ciudad, rumbo a la base aérea. Nuevamente se despedía de Chiclayo, como lo hizo en 2023, cuando celebró su última misa en la Catedral de Santa María. Esta vez partía como el máximo representante de la Iglesia católica, después de dos días de actividades que lo llevaron por distintos puntos de Lambayeque y hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

Una lluvia intensa acompañó las últimas horas de León XIV en Chiclayo. El pontífice salió de la casa episcopal bajo un paraguas blanco sostenido por uno de sus agentes de seguridad. Antes de subir a la camioneta que lo trasladaría hacia la base aérea, se acercó a la multitud que lo esperaba desde la madrugada en los exteriores del recinto.

Le entregaron un micrófono. Prevost caminaba lentamente, mirando a las personas que tenía delante. Se le veía emocionado, intentando dirigirles unas palabras mientras los gritos de cariño se mezclaban con el llanto. Había quienes levantaban las manos para saludarlo y otros que permanecían atentos a cada uno de sus movimientos. Frente a ellos estaba el sacerdote al que habían llamado padre Roberto por años y que ahora regresaba convertido en Papa.

El papa León XIV se despidió de Chiclayo este domingo 15 de noviembre en medio de una intensa lluvia. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)

“Que Chiclayo sea siempre la capital de la amistad, pero sea también una ciudad, una provincia, una tierra de fe, de devoción y de fidelidad”, expresó antes de impartir su bendición.

Diana María Celi Luna Victoria, periodista del norte del país, estuvo entre quienes acudieron a despedirlo. Contó que la noche anterior algunos fieles permanecieron frente a la casa episcopal esperando recibir su bendición. Una persona de seguridad les informó que el pontífice saldría a las siete de la mañana. Muchos regresaron temprano, pese a la lluvia.

“Han sido días muy intensos, parecía más de dos días que hemos estado junto a él en todo momento y ahora lo extrañamos, ahora que ya nos ha dejado sentimos su ausencia”, contó a El Comercio.

Diana había seguido de cerca los preparativos de la ciudad. Los negocios colocaron banderolas con mensajes de bienvenida, las calles se llenaron de fotografías del pontífice y en los barrios y parroquias se organizaron rezos del rosario y visitas a personas enfermas y vulnerables. El blanco y amarillo aparecía en distintos sectores de Chiclayo, mientras las canciones dedicadas a León XIV acompañaban los días previos a su llegada.

El Papa León XIV pasó dos días en Chiclayo como parte de su agenda de actividades en Perú. Foto: Alonso Chero/El Comercio

En medio de aquellas celebraciones permanecían los recuerdos del obispo que recorría las zonas afectadas por las inundaciones y acompañaba a las familias en las emergencias. Diana mencionó su trabajo en la pandemia y la preocupación que mostraba por las personas más necesitadas.

“Nosotros somos los que hemos aprendido de su vida entregada, de su disponibilidad, de su preocupación por los más necesitados y de tantos ejemplos bonitos que nos ha dado y que también han impactado en nuestra vida”, expresó.

De la misa celebrada en las Pampas de Pimentel, la periodista destacó el llamado del pontífice a llevar la fe a la vida cotidiana. Habló de las relaciones familiares, el trabajo y el trato hacia las personas más vulnerables. A su juicio, las palabras de León XIV planteaban una responsabilidad para los fieles después de su partida.

En los días previos, familias enteras habían salido a las calles para verlo pasar, entregarle un saludo o reconocer entre la multitud al sacerdote que alguna vez formó parte de sus vidas. La despedida estuvo acompañada por expresiones de agradecimiento y pedidos de que regresara pronto.

Años atrás, el propio Prevost había expresado su intención de permanecer en el Perú. El 20 de febrero de 2015, cuando ejercía como obispo de Chiclayo, dirigió una carta al entonces presidente Ollanta Humala para solicitar la nacionalidad peruana. En el documento señaló que había llegado al país en 1985, cuando era un joven sacerdote con vocación misionera, y que su trabajo lo había llevado por Chulucanas, en Piura, y posteriormente por Trujillo.

Papa León XIV montando a caballo en las montañas de Incahuasi, cerca de Chiclayo, cuando era obispo de esta ciudad | Foto: Diócesis de Chiclayo / HANDOUT

En aquella solicitud explicó que, pese a los encargos religiosos que lo obligaron a trasladarse al extranjero, mantuvo su deseo de regresar al Perú. “Todos los años yo venía a pasar tiempo en el Perú, deseando que un día pudiera volver a trabajar aquí”, escribió.

La carta incluía una intención que entonces parecía definitiva. “Desde entonces, estoy viviendo y trabajando en el Perú, con la intención de quedarme ya por toda la vida”.

En enero de 2023 fue llamado a Roma para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano. Su elección como sucesor del papa Francisco colocó a Chiclayo en la atención internacional. En su primer discurso como pontífice, León XIV dedicó unas palabras a su querida diócesis norteña, donde había desarrollado buena parte de su labor pastoral.

Nacido en Chicago, Estados Unidos, Robert Prevost había encontrado en esta ciudad del norte peruano un lugar al que consideraba parte de su propia historia.

El obispo que recorría las comunidades

Como obispo de Chiclayo, Prevost visitó localidades de Lambayeque y otras zonas del norte. Participó en encuentros parroquiales, conversó con familias y mantuvo contacto con catequistas y grupos religiosos. Su trabajo lo llevó a sectores afectados por las lluvias, donde acompañó a personas que habían perdido sus viviendas y pertenencias.

Saúl Díaz, integrante del movimiento Juan XXIII, conserva imágenes de aquellas emergencias. La figura del entonces obispo usando botas para ingresar a las zonas inundadas permanece entre las experiencias que marcaron su relación con la comunidad.

“Ha sido una persona entregada al servicio de Chiclayo y de Lambayeque. Como él sabía de estas lluvias, nos recuerda cómo fue su empeño, poniendo sus botas, por las personas más necesitadas”, comentó a El Comercio.

Robert Prevost durante la crisis del ciclón Yaku en 2023.

Díaz conserva otra vivencia de sus encuentros con Prevost. En una conversación, el obispo le preguntó si participaba en alguna parroquia o grupo católico y, cuando respondió que no, lo invitó a acercarse al movimiento Juan XXIII. Desde entonces comenzó a involucrarse en las actividades de esa comunidad religiosa.

“Es encontrarme con mi padre. Porque aquí en Chiclayo le decíamos padre Roberto”, expresó conmovido al hablar de su reencuentro con el pontífice.

Saúl destacó la disposición que tenía Prevost para conversar con los fieles y promover la participación de las comunidades en las actividades de la Iglesia. Entre sus preocupaciones estaban el diálogo y el trabajo conjunto de parroquias y grupos religiosos.

Al preguntarle si había encontrado alguna diferencia entre el obispo que conoció y el pontífice que regresó a Chiclayo, su respuesta fue inmediata. “Es igual, con la misma humildad y con esa misma alegría”, sostuvo.

Los lugares que marcaron su vida en Chiclayo

La casa episcopal de Chiclayo fue uno de los espacios más importantes de la etapa en que Prevost estuvo al frente de la diócesis. Allí residió y recibió a sacerdotes, representantes de comunidades y fieles que acudían para conversar con él. A pocos metros se encuentra la Catedral de Santa María, donde presidió numerosas celebraciones religiosas.

Con la visita de León XIV, los alrededores de ambos recintos volvieron a llenarse de personas. Algunos llegaron con fotografías de encuentros anteriores, estampas religiosas y recuerdos de las ceremonias que el entonces obispo había presidido.

“Ese es mi padre Roberto”, “Papa León, lo hemos extrañado mucho”, “Él tiene que quedarse más días en Chiclayo” y “Nos hacía falta escucharlo” fueron algunas de las expresiones que se escucharon entre quienes aguardaban su paso.

En el sector El Bosque, distrito de La Victoria, otra comunidad esperaba reencontrarse con él. Se trata de la capilla San Óscar Romero, cuya reconstrucción recibió el apoyo de Prevost cuando ejercía como obispo.

Papa visitó por primera vez capilla totamente construida y dejó regalos (Foto: Getty Images)

Prevost participó en las gestiones para conseguir donaciones destinadas a la obra. Su relación con la comunidad continuó incluso después de su traslado a Roma. El padre Edgar Rimaycuna, quien participó en el proyecto, le enviaba fotografías de los avances para mantenerlo informado.

Su visita a la capilla incluyó un encuentro con personas que conocían su participación en la recuperación del espacio religioso. Allí había compartido parte de su trabajo pastoral y mantenido una relación cercana con las familias del sector.

Zaña, en Lambayeque, ocupa un lugar especial en la historia religiosa de la región por su vínculo con Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, quien falleció en esa localidad en 1606. La figura del santo, recordado por su labor evangelizadora, forma parte de la tradición religiosa que Prevost conoció en sus años al frente de la diócesis de Chiclayo.

León XIV expresa su cercanía a los afrodescendientes y reivindica la memoria histórica de Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO

En Cajamarca, Santa Cruz de Succhabamba fue otra de las localidades vinculadas con su labor pastoral. Allí mantuvo una relación cercana con los fieles y sus tradiciones, especialmente con la devoción al Señor del Costado y a la Virgen de los Remedios. Prevost había expresado su intención de volver y, en esta visita, se reencontró con los pobladores que lo conocieron como obispo.

Los recuerdos de quienes lo conocieron

Ana Chipana siguió las actividades de León XIV con una historia familiar que conserva desde hace varios años. Su hija Marlene fue consagrada en una ceremonia presidida por Prevost cuando todavía ejercía como obispo de Chiclayo.

“Él consagró a mi hija Marlene, que mi hija es consagrada. Pertenece a la milicia y él la consagró. Muchos años ya tiene mi hija, 18 años de consagrada, imagínate”, relató.

Ana conoció a Prevost en sus actividades religiosas en Chiclayo. Lo recuerda por el trato que mantenía con los fieles y por su disposición para conversar con quienes se acercaban a él. Su visita como pontífice fue un nuevo encuentro con el sacerdote que había acompañado un momento importante de su familia.

“Muy amable, muy bueno, muy humilde, con todos”, comentó. Para ella, el nombramiento de Prevost como Papa no cambió la imagen que conservaba de él.

En Píxsi, distrito de Lambayeque, Jessica Bravo guarda recuerdos distintos. Su familia recibió a Prevost en varias ocasiones, cuando sus recorridos pastorales lo llevaban hasta esa localidad. Allí compartían alimentos preparados por personas de la comunidad.

AME6697. PIMENTEL (PERÚ), 13/11/2026.- El papa León XIV saluda a su llegada a la explanada de las Pampas de Pimentel donde celebrará una misa, este viernes en Pimentel (Perú). "¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", así comenzó su homilía el papa León XIV, el sacerdote Roberto Prevost, en la misa ante unas 500.000 personas en la que escenificó su regresó a la que fue su casa durante casi nueve años cuando fue obispo. EFE/ Paolo Aguilar / Paolo Aguilar

Entre quienes lo atendían estaba la señora Chonita, una mujer que acostumbraba cocinar platos tradicionales de la región. El cabrito, la chicha y el arroz con pato formaban parte de aquellos encuentros que Jessica todavía recuerda.

“El Papa debe recordar mucho a la señora Chonita. Ella ya está en el cielo, pero cuando vivía le cocinaba su cabrito, su chicha, su arroz con pato”, contó.

En la misa multitudinaria de las Pampas de Pimentel, Jessica consiguió ubicarse cerca del pontífice. En medio de los saludos de los asistentes, decidió mencionar a la mujer que tantas veces lo había recibido en Píxsi.

“Me salió del corazón decirle ‘Saludos de la señora Chona de Píxsi’. Y él ha volteado a ver, a levantarme la mano, a sonreír como diciendo ‘Sí, sí, sí la recuerdo’”, relató.

Jessica conserva con emoción aquel intercambio. La señora Chonita había fallecido, pero su nombre volvió a estar presente en el encuentro con León XIV. Para ella, lo más importante de aquellas reuniones familiares no eran únicamente los platos que compartían, sino la tranquilidad y humildad con la que Prevost trataba a quienes lo recibían.

Una despedida que deja abierta la esperanza del regreso

Madres con sus hijos, jóvenes, catequistas y adultos mayores ocuparon las calles de Chiclayo en los dos días de visita del pontífice. Algunos llegaron desde temprano para conseguir un lugar cerca de su recorrido; otros aguardaron horas con la esperanza de saludarlo. Entre los asistentes hubo personas que, sin pertenecer a los grupos religiosos que lo acompañaron como obispo, participaron de las actividades y de las muestras de cariño que se vivieron en la ciudad.

La mañana de su partida, la lluvia no dispersó a quienes aguardaban frente a la casa episcopal. Los fieles permanecieron allí hasta verlo salir, escucharon sus últimas palabras y recibieron su bendición antes de que abordara la camioneta.

Conmovido, con lágrimas en los ojos, así se despidió el Papa León XIV de Chiclayo en medio de una mañana lluviosa.

Al llegar a la base aérea de Chiclayo, antes de subir al avión que lo llevaría fuera de la ciudad, León XIV se detuvo unos segundos. Miró hacia el lugar que por años había sido parte de su vida. Era la misma tierra donde había ejercido como obispo, recorrido comunidades y compartido momentos importantes con las familias que ahora lo despedían.

Atrás quedaban las calles que volvió a recorrer, los encuentros con antiguos conocidos y las historias que los chiclayanos recuperaron en su visita. Prevost partió como León XIV. Para muchos chiclayanos, sin embargo, seguía siendo aquel sacerdote cercano al que aprendieron a llamar padre Roberto.