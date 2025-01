El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respaldó a Juan José Santiváñez en su negativa a entregar información de su cuenta iCloud a la Fiscalía de la Nación, a pesar que esta se la requirió luego que entregara un celular vacío y sin chip en la investigación por presunto abuso de autoridad.

En declaraciones a la prensa este viernes, dijo que esa es una decisión que le corresponde tomar al ministro del Interior y a su defensa legal, y que serán ellos quienes actúen según consideren “lo más conveniente”.

“Vamos a ver si la fiscalía atiende, recoge las preocupaciones que ha expresado el ministro y, en todo caso, no olvidemos también el tipo de reserva que merecemos cada ciudadano respecto a la información que tenemos”, indicó.

Este jueves, el ministro Santiváñez dijo que no entregaría su cuenta de iCloud para que la Fiscalía de la Nación pueda confirmar las conversaciones y audios que sostuvo con el capitán PNP Junior Izquierdo, bajo la excusa que con esta información se podría acceder a “toda su vida”.

“Si la fiscal quiere enterarse de mi vida, mejor que me visite y me pregunte, pero bajo ningún concepto a través de un usuario y contraseña de mi iCloud”, señaló.

Gustavo Adrianzén justificó la posición del ministro del Interior. “Si me pidieran un tema concreto, pues pedirá que me aclaren qué quieren exactamente. Quiere saber tal cosa, esta la brindará, pero tampoco es que vaya a abrir toda mi vida en un proceso que no tiene nada que ver con el resto de mis aspectos personales”, aseveró.





Libro de Dina Boluarte

En otro momento, el primer ministro evitó responder sobre los reportes que el Ministerio Público habría decido ordenar que se retiren de la Biblioteca Nacional los ejemplares de la obra firmada por Dina Boluarte que lleva el título “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” al determinar que hubo plagio, pero al mismo tiempo archivar el caso porque el delito habría prescrito.

“No he tenido oportunidad de conversar con la presidenta. En todo caso, en mi condición de abogado, si ha prescrito no hay nada más que conversar sobre esos temas y los aspectos de contenido moral son absolutamente subjetivos”, respondió cuando se le pidió su opinión sobre esta decisión, para luego cuestionar que el Ministerio Público se haya dedicado a este caso.

“No veo cómo el Ministerio Público tiene tiempo para dedicarse a casos prescritos. Sobre el retiro del libro, esas acciones son administrativas y si es lo que corresponde, que se haga. No veo necesidad de hacer más comentarios”, agregó.