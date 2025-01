La presidenta Dina Boluarte viajará a Suiza la próxima semana para participar en el Foro de Davos. La acompañarán, entre otros, una testigo clave del caso Rolex y dos suboficiales de la Policía Nacional (PNP) convocados al Congreso por el caso Cofre.

La testigo del caso Rolex es Carmen Giordano Velásquez, quien es amiga de Boluarte y asesora del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.

El año pasado, Giordano declaró ante la Fiscalía de la Nación que fue testigo de la intención del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, de entregarle al menos un reloj Rolex a la presidenta.

“Ingreso a despacho y ahí es que veo que estaba entregándole un reloj en la mano. Ingreso por la puerta y cuando ingreso veo que él tenía el reloj en la mano, que terminaba de quitárselo. Yo estaba esperando la venia de la presidenta. Siguen conversando, pero no llegué a ver que efectivamente se lo hubiera entregado, solo que él hacía el ademán de entregárselo”, aseguró.

Esa declaración mantendría relación con las respuestas que Boluarte ofreció a la Fiscalía de la Nación respecto al uso de los relojes Rolex. La presidenta afirmó que Oscorima se los entregó “en calidad de préstamo” y que “en una ocasión estuvo presente la abogada Carmen Giordano”.

Por ese caso, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la mandataria en mayo de 2024. Esto por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio.

El Ministerio Público señala que Boluarte presuntamente recibió de Oscorima, “en calidad de donación”, tres relojes Rolex valorizados en US$ 18.250, US$ 26.215 y US$ 20.217. Los objetos se encuentran incautados desde abril pasado.

La resolución ministerial que autoriza el viaje de Giordano y el resto de la delegación lleva la firma del primer ministro Gustavo Adrianzén. Fue publicada el último miércoles en una edición extraordinaria del diario “El Peruano”.

El documento precisa que recibirá US$ 1,620 como viáticos por los tres días que estará en Davos, Suiza.

Efectivos cercanos a la presidenta

La delegación también la integran los suboficiales PNP Jhon Janampa Ruiz y Milagros Vargas Castro, quienes integran el equipo encargado de resguardar a la presidenta.

Janampa y Vargas han sido convocados por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que proporcionen detalles sobre el viaje que realizó Boluarte a las playas de Asia, al sur de Lima, en febrero de 2024, utilizando un vehículo oficial conocido como “cofre”. No obstante, hasta el momento no han acudido a las citaciones.

La comisión, presidida por el congresista Juan Burgos (Podemos Perú), indaga si la presidenta puso el “cofre” a disposición del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que continúe huyendo de la justicia. Según información policial, Cerrón se habría escondido en el condominio Mikonos, en el balneario de Asia, cerca de donde fue visto el vehículo oficial que utiliza la mandataria.

Janampa brinda protección a la presidenta al menos desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021, cuando ella era candidata a la primera vicepresidencia de la República con Perú Libre, en la plancha que lideró Pedro Castillo.

Además, en septiembre del 2023, el suboficial formó parte de la delegación que acompañó a la presidenta a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la septuagésima octava jornada de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En tanto, a Vargas se la identifica como otra de las “sombras” de la presidenta, en referencia a los efectivos policiales que están más cerca de ella. Esto junto con la suboficial Ruth Ligarda Castro, quien recientemente fue destacada a la embajada de Perú en España.

La Comisión de Fiscalización citó a Vargas el 4 de noviembre pasado para que precise si acompañó a Boluarte a quedarse en el condominio Mikonos. No obstante, la PNP solicitó que se reprograme la convocatoria.

Janampa y Vargas también recibirán viáticos por US$ 1,620 cada uno para la estadía en Davos.

La delegación que viajará con Boluarte la integran también el secretario general del despacho presidencial, Enrique Vílchez Vílchez; y el jefe de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio, Luis Urmeneta Delgado. Este último asumió ese cargo a inicios de este mes.

Descargos

El abogado Juan Carlos Portugal, defensor legal de la presidenta, negó que el viaje de testigos claves en los casos Rolex y Cofre afecte las investigaciones.

“Carmen [Giordano] es una testigo que ya entregó información de forma transparente y genuina al Ministerio Público, al punto que el Ministerio Público la usa como su propio testigo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la denuncia constitucional que ha planteado. [...] Hoy [jueves 16] ha declarado Milagros Vargas. La información que ha ingresado al Ministerio Público ya se encuentra en la carpeta fiscal. Lo que pueden hacer ellas con la presidenta en Davos siempre se sitúa dentro del marco del viaje presidencial”, dijo.

Portugal añadió que los testigos mencionados en esta nota “no tienen algún tipo de impedimento de salida, por lo que pueden ejercer su derecho a acompañar a la presidenta según los roles que ella les ha asignado”. Por último, dijo que Boluarte “no tiene y no podría, por su condición, tener algún tipo de prohibición de acercamiento con los testigos de sus casos”.

La agenda

La Comisión Permanente del Congreso autorizó en diciembre pasado que Boluarte salga del país del 20 al 24 de enero para participar de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2025, conocido como el Foro de Davos.

La presidenta tiene previsto intervenir el 21 de enero en una sesión sobre “finanzas sostenibles e inversión para la Amazonía”. En esta participarán representantes de organismos multilaterales, gobiernos y empresas.

Luego, el 22 de enero será panelista en los eventos “Abordando las fallas de América Latina”, “Cómo prevenir una nueva normalidad no cooperativa” y “Un nuevo algoritmo para América Latina”.

Por último, el 23 de enero participará en un foro denominado “Nuevo Acuerdo sobre Plásticos: ¿Cómo hacerlo valer?” y en cena privada de mujeres líderes.

De acuerdo con Palacio, la participación de Boluarte permitirá atraer inversiones extranjeras, contrarrestar los efectos del cambio climático y, entre otros, compartir los logros de la reciente presidencia peruana del Foro APEC 2024.

En el 2022, Boluarte participó en el Foro de Davos en representación del entonces presidente Pedro Castillo. Lo hizo en su condición de vicepresidenta de la República. Aquella vez, culpó a “la derecha” de no dejarlos gobernar.