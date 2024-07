El Ministerio de Relaciones Exteriores protestó por la afirmación del director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, Diego Felipe Cadena Montenegro, de que la isla Santa Rosa no es peruana y le pertenece a su país.

Dicha declaración la hizo durante la Mesa Técnica de Seguridad Fronteriza llevada a cabo en Leticia, organizado por el Programa de Fronteras de la Secretaría de Gobierno Departamental de Amazonas, en Colombia, que contó con la participación de autoridades de Brasil y Perú.

A dicha actividad había sido invitado Iván Yovera, alcalde de la isla en cuestión y que se presentó como tal. De inmediato fue interrumpido por el funcionario colombiano, quien manifestó que el Perú “ocupa irregularmente” dicho lugar.

“El régimen de la isla Santa Rosa no está definido entre los gobiernos de Colombia y Perú. Legalmente –me toca decirlo- usted puede hablar como representante del Gobierno del Perú, pero si es como alcalde de una isla, tengo que decir que es una isla nueva, no asignada y ocupada irregularmente por el Perú”, expresó Cadena Montenegro.

“Desafortunadamente, si estuviera mi colega de la Cancillería peruana, sabe por qué lo tengo que decir. Es un tema que no está definido aún y le agradecería que hable como representante del Gobierno del Perú”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, Yovera y los demás representantes peruanos optaron por retirarse de la reunión.

Reacción de la Cancillería y el Congreso

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha convocado al encargado de negocios de Colombia, con el fin de hacerle entrega de una nota de protesta.

Asimismo, enfatizó que en dicho documento el Gobierno del Perú reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa y manifestó su protesta por las expresiones formuladas por el funcionario colombiano.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de dicho centro poblado peruano”, acotó.

📄 Comunicado Oficial N° 014-24: El Gobierno peruano expresa su protesta por declaraciones de autoridad colombiana.



Por su parte, el Congreso de la República expresó su más absoluta protesta por la pretendida usurpación del territorio peruano y rechazó categóricamente las afirmaciones del funcionario colombiano Diego Felipe Cadena Montenegro.

“El Congreso de la República rechaza categóricamente este tipo de afirmaciones que, en nada, contribuyen al clima de paz y armonía que siempre ha caracterizado las relaciones con el hermano país de Colombia”, detalló.

“Por último, el Parlamento Nacional expresa su absoluto respaldo a las acciones que desarrolle el Poder Ejecutivo y, en especial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en defensa de nuestra soberanía y jurisdicción sobre la Isla Santa Rosa, ubicada en el departamento de Loreto”, sentenció.

Alcalde se pronuncia

El alcalde de la isla Santa Rosa, Iván Yovera, dijo a Canal N que las afirmaciones del funcionario colombiano le cayeron “como un balde de agua fría” y dijo que el lugar fue fundado como comunidad desde 1975, pero ya existía veinte años atrás.

“Me cayó como un balde de agua fría al escuchar a este funcionario de la Cancillería de Colombia. Me dejó en el aire, me cogió frío, frío. Me sorprendió bastante por este tema”, manifestó.

“Isla Santa Rosa está fundada como comunidad desde el año 1975, pero como isla se formó veinte años antes, sino que oficialmente la fundaron en 1975 en territorio peruano. La verdad, tengo muchas dudas porque este tema no es de ahora, se viene ventilando hace muchos años”, agregó.

Señaló que en el año 2021 denunció públicamente el caso ante la entonces congresista Luz Cayguaray Gambini, del Frepap, y el ministro de Relaciones Exteriores, pero el tema quedó sin pronunciamiento alguno.

“Tomé las fotos, hice la denuncia respectiva, pero nunca me hicieron caso. Se la pasé al alcalde de ese entonces, él hizo la denuncia ante la congresista Cayguaray y a su vez al ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces. Él vino, se presentó en nuestra plaza pública y fui quien prácticamente le increpé y le mostré el tema delicado que estaba pasando en nuestra frontera (…) No me dijo ni sí ni no, se quedó callado”, aseveró.

Declaraciones del alcalde de la isla Santa Rosa, Iván Yovera. (Video: Canal N)

Piden acciones de supervisión

El congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, efectuar acciones de supervisión en el territorio fronterizo ubicado en la isla Santa Rosa, en la región Loreto, tras las declaraciones del director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, Diego Felipe Cadena Montenegro, sobre la soberanía de dicho lugar.

Refirió que se trata de facultades contenidas en el artículo 6 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ley Nro. 29357.

“Solicito efectuar acciones de supervisión respecto del territorio fronterizo previamente descrito, informando al suscrito las acciones desarrolladas”, indicó el legislador en un oficio enviado al titular de Torre Tagle.